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17 ноября, 15:37

Певица Валерия вновь станет бабушкой

Певица Валерия с внучкой Селин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / valeriya

Певица Валерия с внучкой Селин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / valeriya

Российская певица Валерия станет дважды бабушкой. Невестка младшего сына Арсения Шульгина Лиана сообщила о беременности в соцсетях, опубликовав трогательные фотографии и ролик.

Невестка Валерии сообщила о беременности. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lianashulginaa

«Наша семья становится больше», — подписала снимки Лиана.

Арсений и Лиана подготовили фотосессию, выбрав стильные семейные образы в чёрных оттенках. Лиана предпочла атласное облегающее платье, а её супруг выглядел элегантно в рубашке и брюках. На фотографиях пара запечатлена на песчаном берегу на фоне моря. На фотографиях отчётливо виден и беременный живот невестки Валерии. Судя по всему, срок беременности у девушки уже довольно значительный.

Арсений Шульгин и Лиана Волкова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lianashulginaa

Арсений Шульгин и Лиана Волкова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lianashulginaa

Напомним, Арсений Шульгин и Лиана Волкова поженились в августе 2020 года. А в первый день 2021 года у них родилась дочь Селин. Роды Лианы стали настоящим испытанием, поскольку они пришлись на новогоднюю ночь, прямо после боя курантов.

Продюсер раскрыл гонорар певицы Валерии
Продюсер раскрыл гонорар певицы Валерии

Ранее сообщалось, что к Арсению Шульгину подали исковое заявление о взыскании почти 600 тысяч долларов. Категория дела — о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору. Заседание суда запланировано на 28 ноября.

Наталья Демьянова
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