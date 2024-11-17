Певица Валерия вновь станет бабушкой

Российская певица Валерия станет дважды бабушкой. Невестка младшего сына Арсения Шульгина Лиана сообщила о беременности в соцсетях, опубликовав трогательные фотографии и ролик.

Невестка Валерии сообщила о беременности. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lianashulginaa

«Наша семья становится больше», — подписала снимки Лиана.

Арсений и Лиана подготовили фотосессию, выбрав стильные семейные образы в чёрных оттенках. Лиана предпочла атласное облегающее платье, а её супруг выглядел элегантно в рубашке и брюках. На фотографиях пара запечатлена на песчаном берегу на фоне моря. На фотографиях отчётливо виден и беременный живот невестки Валерии. Судя по всему, срок беременности у девушки уже довольно значительный.

Арсений Шульгин и Лиана Волкова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lianashulginaa

Напомним, Арсений Шульгин и Лиана Волкова поженились в августе 2020 года. А в первый день 2021 года у них родилась дочь Селин. Роды Лианы стали настоящим испытанием, поскольку они пришлись на новогоднюю ночь, прямо после боя курантов.