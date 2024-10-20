К сыну Валерии Арсению подали исковое заявление о взыскании почти $600 тысяч

С младшего сына певицы Валерии Арсения Шульгина хотят взыскать по договору займа 587 тысяч долларов. Иск с такой суммой поступил в Тверской районный суд Москвы от предпринимателя Валентина Демчука, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

На сайте суда указано, что заявление было зарегистрировано ещё 3 июня 2024 года. Его должны были рассмотреть 2 сентября, но заседание несколько раз переносилось. При этом сумма исковых требований неоднократно возрастала. Следующая встреча представителей истца и ответчика намечена на 28 ноября.