К сыну Валерии Арсению подали исковое заявление о взыскании почти $600 тысяч
Арсений Шульгин. Обложка © VK / Арсений Шульгин
С младшего сына певицы Валерии Арсения Шульгина хотят взыскать по договору займа 587 тысяч долларов. Иск с такой суммой поступил в Тверской районный суд Москвы от предпринимателя Валентина Демчука, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
На сайте суда указано, что заявление было зарегистрировано ещё 3 июня 2024 года. Его должны были рассмотреть 2 сентября, но заседание несколько раз переносилось. При этом сумма исковых требований неоднократно возрастала. Следующая встреча представителей истца и ответчика намечена на 28 ноября.
А несколькими днями ранее певица Катя Лель отозвала свой иск о защите достоинства к Отару Кушанашвили. Напомним, что конфликт между звёздами отечественного шоубиза возник из-за ролика, в котором ведущий назвал хиты поп-дивы мемом.