Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 03:53

К сыну Валерии Арсению подали исковое заявление о взыскании почти $600 тысяч

Арсений Шульгин. Обложка © VK / Арсений Шульгин

Арсений Шульгин. Обложка © VK / Арсений Шульгин

С младшего сына певицы Валерии Арсения Шульгина хотят взыскать по договору займа 587 тысяч долларов. Иск с такой суммой поступил в Тверской районный суд Москвы от предпринимателя Валентина Демчука, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

На сайте суда указано, что заявление было зарегистрировано ещё 3 июня 2024 года. Его должны были рассмотреть 2 сентября, но заседание несколько раз переносилось. При этом сумма исковых требований неоднократно возрастала. Следующая встреча представителей истца и ответчика намечена на 28 ноября.

Певица Гагарина подала иск о снятии санкций в Европейский суд
Певица Гагарина подала иск о снятии санкций в Европейский суд

А несколькими днями ранее певица Катя Лель отозвала свой иск о защите достоинства к Отару Кушанашвили. Напомним, что конфликт между звёздами отечественного шоубиза возник из-за ролика, в котором ведущий назвал хиты поп-дивы мемом.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Валерия (Перфилова-певица)
  • Знаменитости
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров