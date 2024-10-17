Певица Гагарина подала иск о снятии санкций в Европейский суд

Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск певицы Полины Гагариной с требованием снять с неё санкции. Артистку занесли в список лиц, которые «подрывают или угрожают суверенитету» Украины.

«Заявитель требует, чтобы суд аннулировал Решение Совета (CFSP) 2024/1738 от 24 июня 2024 года, изменяющее Решение 2014/145/CFSP об ограничительных мерах», — указано в сообщении.