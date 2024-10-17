Певица Гагарина подала иск о снятии санкций в Европейский суд
Полина Гагарина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ gagara1987
Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск певицы Полины Гагариной с требованием снять с неё санкции. Артистку занесли в список лиц, которые «подрывают или угрожают суверенитету» Украины.
«Заявитель требует, чтобы суд аннулировал Решение Совета (CFSP) 2024/1738 от 24 июня 2024 года, изменяющее Решение 2014/145/CFSP об ограничительных мерах», — указано в сообщении.
Певица считает, что Совет ЕС не доказал её опасность для Украины, а также не соблюдает принцип свободы выражения мнения.
Напомним, в июне ЕС включил Гагарину, Shaman и Ивана Охлобыстина в 14-й пакет санкций против России. Их обвинили в «государственной пропаганде».