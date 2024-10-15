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15 октября, 03:26

Катя Лель отозвала иск о защите достоинства к Отару Кушанашвили

Певица Катя Лель. Обложка © Telegram / Katya Lel

Певица Катя Лель. Обложка © Telegram / Katya Lel

Певица Катя Лель приняла решение прекратить судебные разбирательства с ведущим Отаром Кушанашвили, который иронично «прошёлся» по творчеству артистки в своём видео на YouTube. Автор хита «Муси-пуси» отозвала исковое заявление, сообщили в Тушинском суде Москвы.

«В судебное заседание от представителя истца поступил отказ от исковых требований», — приводит выдержку из заявления РИА «Новости».

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Напомним, что конфликт между звёздами российского шоу-бизнеса начался ещё в декабре прошлого года, когда Кушанашвили назвал хиты Лель мемом и усомнился в здравомыслии артистки. В марте певица подала в суд, потребовав удаления скандального ролика, извинений и многомиллионной компенсации. Спустя полгода ведущий трогательно поздравил исполнительницу с 50-летием и пообещал больше не обижать её шутками. Поп-дива приняла извинения.

Илья Пушкарев
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