Катя Лель отозвала иск о защите достоинства к Отару Кушанашвили

Певица Катя Лель приняла решение прекратить судебные разбирательства с ведущим Отаром Кушанашвили, который иронично «прошёлся» по творчеству артистки в своём видео на YouTube. Автор хита «Муси-пуси» отозвала исковое заявление, сообщили в Тушинском суде Москвы.