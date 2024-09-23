«В моих шутках нет злобы»: Поссорившиеся из-за инопланетян Катя Лель и Кушанашвили зарыли топор войны
Поссорившиеся из-за инопланетян Катя Лель и Кушанашвили зарыли топор войны
Катя Лель и Отар Кушанашвили. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко, Сергей Фадеичев
Поссорившиеся из-за инопланетян певица Катя Лель и телеведущий Отар Кушанашвили зарыли топор войны. В телеграм-канале артистка опубликовала видеообращение больного раком журналиста, которое он отправил ей в день рождения — 20 сентября исполнительнице хита «Мой мармеладный» исполнилось 50 лет. На кадрах Кушанашвили пообещал перестать шутить на темы, «которыми живёт» Лель.
Обращение Кушанашвили к Кате Лель. Видео © Telegram / Katya Lel
«В моих шутках нет злобы, там нет желчи. <...> Сегодня большой для тебя день. И после того, как я завершу лечение, а на следующей неделе у меня операция, надеюсь, мы с тобой воссоединимся и покажем всем, что достоинство — это «вечная валюта», — сказал на видео телеведущий.
Лель в свою очередь поблагодарила «Отарика» за поздравление и отметила, что целиком и полностью принимает его извинения. Артистка пожелала Кушанашвили света, любви и скорейшего исцеления от страшного недуга.
Напомним, что в марте этого года Лель подала на Кушанашвили в суд после его слов о том, будто певица не вполне здраво мыслит, а её песни набирают популярность только как мем. В качестве компенсации морального ущерба она потребовала от телеведущего сумму порядка 6,5 миллиона рублей. Заседание суда было назначено на 14 октября.