Победившего рак Отара Кушанашвили выписали из онкологического центра — он возвращается домой
Телеведущий Отар Кушанашвили сообщил о выписке из онкологического центра
Телеведущий Отар Кушанашвили поборол рак, выписался из онкологической клиники и возвращается домой. Об этом он сообщил на личной странице в соцсети «ВКонтакте».
Кушанашвили объявил, что успешно завершил лечение от рака и возвращается домой. Видео © VK / Отар Кушанашвили
«Я не намерен более делать вид, что мне мало лет. Мне много лет, и я буду использовать каждый день, чтобы быть счастливым. Я должен прожить 20 очень качественных лет», — заявил Кушанашвили.
Напомним, у Отара Кушанашвили образовалась злокачественная опухоль в печени и кишечнике, врачи провели девятичасовую операцию, чтобы их удалить. Телеведущий не выказал слабости и уже на следующий день вышел на связь, заявив, что победил недуг. Видеообращение он записывал непосредственно с больничной койки.
VK / Отар Кушанашвили