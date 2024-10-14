Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
14 октября, 16:53

Победившего рак Отара Кушанашвили выписали из онкологического центра — он возвращается домой

Телеведущий Отар Кушанашвили сообщил о выписке из онкологического центра

Телеведущий Отар Кушанашвили поборол рак, выписался из онкологической клиники и возвращается домой. Об этом он сообщил на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Кушанашвили объявил, что успешно завершил лечение от рака и возвращается домой. Видео © VK / Отар Кушанашвили

«Я не намерен более делать вид, что мне мало лет. Мне много лет, и я буду использовать каждый день, чтобы быть счастливым. Я должен прожить 20 очень качественных лет», — заявил Кушанашвили.

Приступы «ласкучести»: Кот Кушанашвили Фенька «Гангстер» Отарович ждёт его дома
Приступы «ласкучести»: Кот Кушанашвили Фенька «Гангстер» Отарович ждёт его дома

Напомним, у Отара Кушанашвили образовалась злокачественная опухоль в печени и кишечнике, врачи провели девятичасовую операцию, чтобы их удалить. Телеведущий не выказал слабости и уже на следующий день вышел на связь, заявив, что победил недуг. Видеообращение он записывал непосредственно с больничной койки.

Обложка ©

VK / Отар Кушанашвили

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров