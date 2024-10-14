Победившего рак Отара Кушанашвили выписали из онкологического центра — он возвращается домой

Телеведущий Отар Кушанашвили поборол рак, выписался из онкологической клиники и возвращается домой. Об этом он сообщил на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Я не намерен более делать вид, что мне мало лет. Мне много лет, и я буду использовать каждый день, чтобы быть счастливым. Я должен прожить 20 очень качественных лет», — заявил Кушанашвили.