Кушанашвили успешно удалили злокачественную опухоль в печени и кишечнике
Отар Кушанашвили. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко
Отара Кушанашвили прооперировали в Москве. Журналисту удалили злокачественную опухоль в печени и в кишечнике. Операция длилась около десяти часов и прошла успешно, пишет SHOT со ссылкой на его близкого друга.
Теперь Кушанашвили предстоит длительная реабилитация.
Напомним, журналиста госпитализировали в Красногорске 20 июня. Шоумену диагностировали острую непроходимость кишечника, а позже выявили онкологическое заболевание. По словам Кушанашвили, он перенёс две клинические смерти. Затем телеведущего перевели в онкоцентр Блохина в Москве. Расходы на лечение шоумена взяли на себя певцы Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и Николай Басков. 13 июля Кушанашвили выписали из медучреждения и отправили лечиться амбулаторно, чтобы он смог подготовиться к курсу химиотерапии.