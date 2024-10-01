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1 октября, 15:44

Кушанашвили успешно удалили злокачественную опухоль в печени и кишечнике

Отар Кушанашвили. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Отар Кушанашвили. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Отара Кушанашвили прооперировали в Москве. Журналисту удалили злокачественную опухоль в печени и в кишечнике. Операция длилась около десяти часов и прошла успешно, пишет SHOT со ссылкой на его близкого друга.

Теперь Кушанашвили предстоит длительная реабилитация.

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Напомним, журналиста госпитализировали в Красногорске 20 июня. Шоумену диагностировали острую непроходимость кишечника, а позже выявили онкологическое заболевание. По словам Кушанашвили, он перенёс две клинические смерти. Затем телеведущего перевели в онкоцентр Блохина в Москве. Расходы на лечение шоумена взяли на себя певцы Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и Николай Басков. 13 июля Кушанашвили выписали из медучреждения и отправили лечиться амбулаторно, чтобы он смог подготовиться к курсу химиотерапии.

Юрий Лысенко
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