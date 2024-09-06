«Не уступлю из принципа этой мрази»: Кушанашвили рассказал, когда у него состоится финальная битва с раком

Телеведущий Отар Кушанашвили перенесёт решающую операцию в конце сентября. Об этом шоумен рассказал в эфире шоу «Кстати», которое выйдет 7 сентября. Журналист рассчитывает покончить с недугом раз и навсегда.

Кушанашвили добавил, что в настоящее время чувствует себя хорошо. Ему становится намного лучше, когда он находится в обществе людей. Также шоумен отметил, что не собирается уступать болезни из принципа.

«Если вы признаетесь сами себе, что вы обречены, — вы обречены. Я не хочу проигрывать какой-то мрази под названием онкология. Я хочу жить!» — пояснил Кушанашвили.

Комик Гарик Харламов, являющийся одним из ведущих шоу, назвал Кушанашвили «самым живым онкобольным», которого он встречал. По словам юмориста, он уже много раз видел людей, которые борются с раком. Сам Кушанашвили рассказал, что в больнице наблюдал за пациентами разных возрастов, которые отчаялись и перестали надеяться на выздоровление.