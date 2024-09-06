«Не уступлю из принципа этой мрази»: Кушанашвили рассказал, когда у него состоится финальная битва с раком
Шоумен Кушанашвили сообщил, что ему проведут финальную операцию в конце сентября
Отар Кушанашвили. Обложка © Telegram / КАКОВО?! | Отар Кушанашвили | Вся правда о шоу-бизнес
Телеведущий Отар Кушанашвили перенесёт решающую операцию в конце сентября. Об этом шоумен рассказал в эфире шоу «Кстати», которое выйдет 7 сентября. Журналист рассчитывает покончить с недугом раз и навсегда.
Кушанашвили добавил, что в настоящее время чувствует себя хорошо. Ему становится намного лучше, когда он находится в обществе людей. Также шоумен отметил, что не собирается уступать болезни из принципа.
«Если вы признаетесь сами себе, что вы обречены, — вы обречены. Я не хочу проигрывать какой-то мрази под названием онкология. Я хочу жить!» — пояснил Кушанашвили.
Комик Гарик Харламов, являющийся одним из ведущих шоу, назвал Кушанашвили «самым живым онкобольным», которого он встречал. По словам юмориста, он уже много раз видел людей, которые борются с раком. Сам Кушанашвили рассказал, что в больнице наблюдал за пациентами разных возрастов, которые отчаялись и перестали надеяться на выздоровление.
«Может быть, кто-нибудь будет смотреть программу «Кстати» и подумает: «Если он смог, это ничтожество грузинское, может, и я смогу». Если хоть одного спасём мы, это уже большое дело», — отметил журналист.
Напомним, что Отара Кушанашвили госпитализировали в Красногорске 20 июня. Шоумену диагностировали острую непроходимость кишечника, а позже выявили онкологическое заболевание. По словам Кушанашвили, он перенёс две клинические смерти. Затем телеведущего перевели в онкоцентр Блохина в Москве. Расходы на лечение шоумена взяли на себя певцы Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и Николай Басков. 13 июля Кушанашвили выписали из медучреждения и отправили лечиться амбулаторно, чтобы он смог подготовиться к курсу химиотерапии.