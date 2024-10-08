Приступы «ласкучести»: Кот Кушанашвили Фенька «Гангстер» Отарович ждёт его дома
Кушанашвили опубликовал видео с котом Фенькой, который ждёт его дома
Кот телеведущего и шоумена Отара Кушанашвили Фенька «Гангстер» Отарович ждёт его дома после операции по удалению рака. Журналист опубликовал милое видео с котиком и его реакцией на то, что «папа» скоро вернётся в родные стены. Как отметила женщина за кадром, пушистика иногда настигают приступы «ласкучести».
Кот Фенька. Видео © Telegram / КАКОВО?! | Отар Кушанашвили
«Меня уже предупредили обо всём. Теперь жду с нетерпением. Радость переполняет», — сказал закадровый голос от лица кота.
Напомним, врачи провели 9-часовую операцию Отару Кушанашвили по удалению злокачественной опухоли в печени и кишечнике. Теперь ему предстоит реабилитация. К слову, сильный духом телеведущий вышел на связь уже на следующий день, объявив о своей победе над болезнью. Он записал видеообращение прямо на больничной койке.
Telegram / КАКОВО?! | Отар Кушанашвили