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8 октября, 12:18

Приступы «ласкучести»: Кот Кушанашвили Фенька «Гангстер» Отарович ждёт его дома

Кушанашвили опубликовал видео с котом Фенькой, который ждёт его дома

Кот телеведущего и шоумена Отара Кушанашвили Фенька «Гангстер» Отарович ждёт его дома после операции по удалению рака. Журналист опубликовал милое видео с котиком и его реакцией на то, что «папа» скоро вернётся в родные стены. Как отметила женщина за кадром, пушистика иногда настигают приступы «ласкучести».

Кот Фенька. Видео © Telegram / КАКОВО?! | Отар Кушанашвили

«Меня уже предупредили обо всём. Теперь жду с нетерпением. Радость переполняет», — сказал закадровый голос от лица кота.

«Я живой! Я выжил!»: Появилась первая весточка от Кушанашвили после операции по удалению рака
«Я живой! Я выжил!»: Появилась первая весточка от Кушанашвили после операции по удалению рака

Напомним, врачи провели 9-часовую операцию Отару Кушанашвили по удалению злокачественной опухоли в печени и кишечнике. Теперь ему предстоит реабилитация. К слову, сильный духом телеведущий вышел на связь уже на следующий день, объявив о своей победе над болезнью. Он записал видеообращение прямо на больничной койке.

Обложка ©

Telegram / КАКОВО?! | Отар Кушанашвили

Александра Мышляева
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