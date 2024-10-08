Приступы «ласкучести»: Кот Кушанашвили Фенька «Гангстер» Отарович ждёт его дома

Кот телеведущего и шоумена Отара Кушанашвили Фенька «Гангстер» Отарович ждёт его дома после операции по удалению рака. Журналист опубликовал милое видео с котиком и его реакцией на то, что «папа» скоро вернётся в родные стены. Как отметила женщина за кадром, пушистика иногда настигают приступы «ласкучести».