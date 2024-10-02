«Я живой! Я выжил!»: Появилась первая весточка от Кушанашвили после операции по удалению рака
Отару Кушанашвили вышел на связь после 9-часовой операции
Телеведущему Отару Кушанашвили успешно удалили злокачественную опухоль в печени и кишечнике. Фото © Елена Никитченко/ТАСС
Шоумен и телеведущий Отар Кушанашвили вышел на связь после тяжёлой операции по удалению злокачественной опухоли в печени и в кишечнике. Едва прийдя в себя, журналист выпросил у медперсонала телефон, чтобы заверить помощников: с ним всё в порядке.
Переписка Отара Кушанашвили с помощником. Скриншот © Телеграм / КАКОВО
«Я живой! Живой! Выпросил телефон! Пусть шустрила оповестит мир, что я [победил] рак», — говорится в сообщении, которое появилось 2 октября в авторском телеграм-канале Кушанашвили «КАКОВО».
Напомним, что журналиста Отара Кушанашвили экстренно госпитализировали в Красногорске 20 июня с болью в животе. Шоумену диагностировали острую непроходимость кишечника, а позже выявили онкологическое заболевание. По словам Кушанашвили, он перенёс две клинические смерти, но врачи стабилизировали его состояние. Затем телеведущего перевели в онкоцентр Блохина в Москве, а накануне, 1 октября, он перенёс операцию по удалению новообразования. Операция длилась девять часов.