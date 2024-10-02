«Я живой! Я выжил!»: Появилась первая весточка от Кушанашвили после операции по удалению рака

Шоумен и телеведущий Отар Кушанашвили вышел на связь после тяжёлой операции по удалению злокачественной опухоли в печени и в кишечнике. Едва прийдя в себя, журналист выпросил у медперсонала телефон, чтобы заверить помощников: с ним всё в порядке.