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2 октября, 08:26

«Я живой! Я выжил!»: Появилась первая весточка от Кушанашвили после операции по удалению рака

Отару Кушанашвили вышел на связь после 9-часовой операции

Телеведущему Отару Кушанашвили успешно удалили злокачественную опухоль в печени и кишечнике. Фото © Елена Никитченко/ТАСС

Телеведущему Отару Кушанашвили успешно удалили злокачественную опухоль в печени и кишечнике. Фото © Елена Никитченко/ТАСС

Шоумен и телеведущий Отар Кушанашвили вышел на связь после тяжёлой операции по удалению злокачественной опухоли в печени и в кишечнике. Едва прийдя в себя, журналист выпросил у медперсонала телефон, чтобы заверить помощников: с ним всё в порядке.

Переписка Отара Кушанашвили с помощником. Скриншот © Телеграм / КАКОВО

Переписка Отара Кушанашвили с помощником. Скриншот © Телеграм / КАКОВО

«Я живой! Живой! Выпросил телефон! Пусть шустрила оповестит мир, что я [победил] рак», — говорится в сообщении, которое появилось 2 октября в авторском телеграм-канале Кушанашвили «КАКОВО».

Напомним, что журналиста Отара Кушанашвили экстренно госпитализировали в Красногорске 20 июня с болью в животе. Шоумену диагностировали острую непроходимость кишечника, а позже выявили онкологическое заболевание. По словам Кушанашвили, он перенёс две клинические смерти, но врачи стабилизировали его состояние. Затем телеведущего перевели в онкоцентр Блохина в Москве, а накануне, 1 октября, он перенёс операцию по удалению новообразования. Операция длилась девять часов.

Алексей Берковиц
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