Отар Кушанашвили предстал под капельницами после 9-часовой битвы с раком

Телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили сегодня переживает один из лучших дней в своей жизни. Ему провели долгую операцию по удалению опухоли, по случаю успешного завершения которой он для читателей своего телеграм-канала записал большое видеообращение.

Обращение Кушанашвили после операции. Видео © Telegram / Отар Кушанашвили

На видео Кушанашвили вещает прямо с больничной койки, а к его телу до сих пор подключены трубки и капельницы. Шоумен выразил благодарность за поддержку всем, кто мысленно был рядом с ним во время операции, а также своё глубочайшее почтение врачам, благодаря которым он снова может строить планы на жизнь.