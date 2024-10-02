Отар Кушанашвили предстал под капельницами после 9-часовой битвы с раком
Отар Кушанашвили записал видеообращение после операции по удалению рака
Отар Кушанашвили доказывает свою уникальность. Обложка © Telegram / Отар Кушанашвили
Телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили сегодня переживает один из лучших дней в своей жизни. Ему провели долгую операцию по удалению опухоли, по случаю успешного завершения которой он для читателей своего телеграм-канала записал большое видеообращение.
Обращение Кушанашвили после операции. Видео © Telegram / Отар Кушанашвили
На видео Кушанашвили вещает прямо с больничной койки, а к его телу до сих пор подключены трубки и капельницы. Шоумен выразил благодарность за поддержку всем, кто мысленно был рядом с ним во время операции, а также своё глубочайшее почтение врачам, благодаря которым он снова может строить планы на жизнь.
Со слов Кушанашвили, 99 из 100 человек не выживают при похожих раскладах, однако ему это удалось, что, как он сам сказал, является очередным доказательством его уникальности. Первым делом телеведущий взялся за чтение газеты, чтобы узнать детали матча между «Краснодаром» и «Зенитом».
Ранее врачи провели 9-часовую операцию Отару Кушанашвили по удалению злокачественной опухоли в печени и кишечнике. Теперь ему предстоит длительный процесс реабилитации, однако телеведущий появился в Сети уже на следующий день, объявив о своей победе над болезнью.