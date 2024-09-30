«И сейчас на плаву»: Продюсер раскрыл гонорар певицы Валерии

Валерии в творческой карьере помогает её супруг Иосиф Пригожин. Исполнительница и сейчас весьма популярна, поэтому ей особо не нужны коллаборации с молодыми звёздами, однако это прекрасная идея, уверен продюсер Сергей Дворцов. Такое заявление он сделал, комментируя желание артистки выступить на одной сцене с новыми певцами.

«Валерия как была, так и остаётся на плаву... Что касается сотрудничества с молодыми артистами — это наоборот прекрасно, потому что многие коллабятся с молодыми исполнителями», — отметил он.