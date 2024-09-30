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30 сентября, 15:24

«И сейчас на плаву»: Продюсер раскрыл гонорар певицы Валерии

Продюсер Дворцов: Певица Валерия просит за выступление от трёх миллионов рублей

Певица Валерия. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / valeriya

Певица Валерия. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / valeriya

Валерии в творческой карьере помогает её супруг Иосиф Пригожин. Исполнительница и сейчас весьма популярна, поэтому ей особо не нужны коллаборации с молодыми звёздами, однако это прекрасная идея, уверен продюсер Сергей Дворцов. Такое заявление он сделал, комментируя желание артистки выступить на одной сцене с новыми певцами.

«Валерия как была, так и остаётся на плаву... Что касается сотрудничества с молодыми артистами — это наоборот прекрасно, потому что многие коллабятся с молодыми исполнителями», — отметил он.

Собеседник портала «Страсти» также подчеркнул, что у певицы Валерии нет необходимости понижать гонорар. По его словам, артистка просит за выступление от трёх миллионов рублей. При этом они с мужем готовы идти на уступки, делать скидки. Райдер у звезды обычный, не отличается от других.

Следы на шее выдали секрет вечно молодой Валерии
Следы на шее выдали секрет вечно молодой Валерии

Ранее Сергей Дворцов раскрыл райдер и баснословный гонорар Любови Успенской. По его словам, артистка любит коньяк. Кстати, в райдере Григория Лепса тоже есть алкоголь, а просит он до шести миллионов рублей.

Борис Эльфанд
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