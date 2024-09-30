«И сейчас на плаву»: Продюсер раскрыл гонорар певицы Валерии
Продюсер Дворцов: Певица Валерия просит за выступление от трёх миллионов рублей
Певица Валерия. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / valeriya
Валерии в творческой карьере помогает её супруг Иосиф Пригожин. Исполнительница и сейчас весьма популярна, поэтому ей особо не нужны коллаборации с молодыми звёздами, однако это прекрасная идея, уверен продюсер Сергей Дворцов. Такое заявление он сделал, комментируя желание артистки выступить на одной сцене с новыми певцами.
«Валерия как была, так и остаётся на плаву... Что касается сотрудничества с молодыми артистами — это наоборот прекрасно, потому что многие коллабятся с молодыми исполнителями», — отметил он.
Собеседник портала «Страсти» также подчеркнул, что у певицы Валерии нет необходимости понижать гонорар. По его словам, артистка просит за выступление от трёх миллионов рублей. При этом они с мужем готовы идти на уступки, делать скидки. Райдер у звезды обычный, не отличается от других.
Ранее Сергей Дворцов раскрыл райдер и баснословный гонорар Любови Успенской. По его словам, артистка любит коньяк. Кстати, в райдере Григория Лепса тоже есть алкоголь, а просит он до шести миллионов рублей.