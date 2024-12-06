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6 декабря, 15:11

Гуфу изменили меру пресечения, избавив его от электронного браслета

Гуф. Фото © Wikipedia / Zeliotvankaizer

Гуф. Фото © Wikipedia / Zeliotvankaizer

Сотрудники ФСИН избавили рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) от электронного браслета, который обвивал его ногу в виде запрета определённых действий по уголовному делу о грабеже. Представители правоохранительных органов заявили, что артисту изменили меру пресечения.

«Алексею Долматову изменили ранее избранную меру пресечения в виде запрета определённых действий и сняли с него электронный браслет», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Эти данные также подтвердил адвокат артиста Сергей Жорин.

Ещё один последний раз: Гуфа сняли в рехабе за танцами с куриной ножкой в зубах
Ещё один последний раз: Гуфа сняли в рехабе за танцами с куриной ножкой в зубах

Напомним, что Гуф учинил скандал в подмосковной бане и даже подрался с полицейским. После этого он чудесным для себя образом вновь угодил в рехаб. Там было нелегко, но рэперу удалось уговорить медиков отпустить его выступить на концерте 22 ноября прямо с браслетом. Однако у истории счастливый конец, ведь на выступлении Долматов сделал предложение своей девушке и анонсировал прощальный тур по России.

Владимир Озеров
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