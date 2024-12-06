Гуфу изменили меру пресечения, избавив его от электронного браслета
Гуф. Фото © Wikipedia / Zeliotvankaizer
Сотрудники ФСИН избавили рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) от электронного браслета, который обвивал его ногу в виде запрета определённых действий по уголовному делу о грабеже. Представители правоохранительных органов заявили, что артисту изменили меру пресечения.
«Алексею Долматову изменили ранее избранную меру пресечения в виде запрета определённых действий и сняли с него электронный браслет», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Эти данные также подтвердил адвокат артиста Сергей Жорин.
Напомним, что Гуф учинил скандал в подмосковной бане и даже подрался с полицейским. После этого он чудесным для себя образом вновь угодил в рехаб. Там было нелегко, но рэперу удалось уговорить медиков отпустить его выступить на концерте 22 ноября прямо с браслетом. Однако у истории счастливый конец, ведь на выступлении Долматов сделал предложение своей девушке и анонсировал прощальный тур по России.