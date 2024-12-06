Стилист Бородиной раскрыл, как носить вещи в цвете Mocha Mousse

Стилист таких российских звезд Ксении Бородиной и Анастасии Решетовой Алеко Надирян порекомендовал обратить внимание на модный оттенок мусса мокко. Именно этот цвет, по версии Pantone, станет главным в 2025 году.

«Pantone назвал цвет 2025 года — Мокко Мусс, а я уже собрал подборку образов для вдохновения. В этом году мы сделали выбор в пользу светлого оттенка коричневого… Он передаёт наше желание комфорта, благосостояния и наслаждения простыми удовольствиями», — процитировал исполнительного директора Pantone Леатрис Айзман Алеко Надирян. Стилист отметил, что этот цвет идеально подходит для платьев, кожаных жакетов и костюмов.

По словам Надиряна, сочетание мусса мокко с другими естественными оттенками подчеркнёт утонченность и чувство стиля. Особенно выигрышно выглядят образы с добавлением белого, молочного или карамельного. Он написал в своём телеграм-канале, что тренд на натуральные цвета отражает общую тенденцию к гармонии с природой и внутреннему спокойствию.

Кроме этого, оттенок мокко мусс подходит людям с разными цветотипами и легко сочетается с другими цветами, будь то пастельные или насыщенные тона. Помимо Мокко Мусс среди других трендовых цветов названы Авантюрин — насыщенный холодный зелёный цвет с глубоким, загадочным подтоном, и Итальянская слива — богатый фиолетовый оттенок, создающий атмосферу роскоши и утончённости.

Ранее Алеко Надирян обращал внимание на другие необычные цветовые сочетания, такие как вишневый с горчичным или небесно-голубым. По его словам, такие комбинации создают яркие и запоминающиеся образы, которые подойдут как для зимнего сезона, так и для более тёплой погоды.