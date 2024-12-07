«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Тренды 2025 года: обзор главных модных тенденций грядущего года, чтобы оставаться на высоте

Что будет модным в 2025 году в одежде, в обуви, в маникюре, в причёсках, в аксессуарах и в цветах с фото. Что носить в год Змеи, рассказываем в статье Life.ru

7 декабря, 06:00
Цвет года – 2025 и главные тренды, которые все обязаны знать. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Master1305

Цвет года – 2025 и главные тренды, которые все обязаны знать. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Master1305

Что будет модным в 2025 году? Какие цвета, фасоны и аксессуары будут главными фаворитами? Новый сезон обещает удивить нас смелыми решениями, яркими акцентами и практичными элементами, которые легко впишутся в любой гардероб. В этой статье мы собрали ключевые модные тренды 2025 года, чтобы вы знали, какие вещи добавить в свой стиль, а что пора отправить в прошлое.

Тренды цвета 2025

Персиковый нюд на губах и зелёный лайм в одежде, а какие ещё есть тренды 2025 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Персиковый нюд на губах и зелёный лайм в одежде, а какие ещё есть тренды 2025 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Цветовая палитра 2025 года вдохновляет на эксперименты и помогает выделиться, не теряя чувства стиля. Она отражает дух времени — сочетание яркости, мягкости и уверенности. Если вы хотите следовать моде, начните с добавления трендовых цветов в свой гардероб.

Институт Pantone выбрал шоколадный оттенок Mocha Mousse цветом 2025 года
Институт Pantone выбрал шоколадный оттенок Mocha Mousse цветом 2025 года
  1. Глубокий синий станет фаворитом зимних трендов. Этот оттенок символизирует стабильность и элегантность, что делает его идеальным выбором для верхней одежды, костюмов и вечерних платьев.
  2. Персиковый нюд — это трендовый в 2025 году тёплый, мягкий оттенок, который отлично смотрится в повседневной одежде. Попробуйте использовать его в свитерах, платьях или брюках для создания уютных образов.
  3. Зелёный лайм добавляет бодрости и динамики. Этот трендовый в 2025 году цвет особенно хорошо смотрится в аксессуарах и обуви, становясь акцентным элементом.
  4. Металлические оттенки вернулись в моду: золото, серебро и бронза прекрасно дополняют праздничные образы, аксессуары и верхнюю одежду.

Что носить в 2025 году: главные тренды в одежде

Модные тренды 2025 года в женской одежде сочетают комфорт, стиль и практичность. Одежда становится не просто функциональной, но и эмоциональной: она должна дарить уверенность и подчёркивать индивидуальность. Этот сезон радует разнообразием силуэтов, материалов и деталей, которые помогут создать неповторимый образ.

Пуховики и куртки: тренды

Какие куртки и пуховики будут модными в 2025 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MaxFrost

Какие куртки и пуховики будут модными в 2025 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MaxFrost

Пуховики и куртки остаются незаменимым элементом зимнего гардероба — и в 2025 году они получают новое звучание. Если вы хотите выглядеть актуально, выбирайте модели с интересными фактурами и необычным дизайном.

  1. Объёмные пуховики с металлическим блеском станут трендом зимы 2024/2025. Они не только согреют в холодную погоду, но и добавят стильный акцент вашему образу.
  2. Куртки с асимметричным кроем — тренд 2025 — выглядят динамично и современно. Такие модели подходят для активного городского ритма, добавляя разнообразия в повседневный стиль.
  3. Модные тренды верхней одежды 2025 года включают куртки из материалов с водоотталкивающими свойствами. Эти модели особенно актуальны для зимы и дождливой погоды.

Тренды обуви 2025

Ботинки-челси с массивной подошвой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DrimaFilm

Ботинки-челси с массивной подошвой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DrimaFilm

Обувь в 2025 году — это сочетание комфорта и модного дизайна. Она дополняет образ и помогает выразить ваш характер. Сапоги с меховой отделкой станут незаменимым трендом в зимний сезон. Они обеспечивают тепло и уют, а также подчёркивают роскошный стиль. Ботинки-челси с массивной подошвой останутся актуальными и весной, и осенью. Это универсальная модель, которая останется в тренде, подходит как для классических, так и для кежуал-образов. Сандалии с переплётами — главный тренд лета. Они добавляют лёгкости и динамики, идеально сочетаясь с платьями и шортами.

Тренды платьев в 2025 году

Денимовые платья-рубашки станут основой тренда в 2025 году. Фото © Freepik

Денимовые платья-рубашки станут основой тренда в 2025 году. Фото © Freepik

Тренды 2025 года среди платьев радуют своим разнообразием. В моде остаются как минималистичные варианты, так и более яркие модели с акцентами.

  1. Платья с пайетками идеально подходят для вечерних мероприятий и новогодних праздников. Такие трендовые модели переливаются в свете огней и создают настоящее праздничное настроение.
  2. Миди-платья с объёмными рукавами сочетают в себе женственность и строгость. Это не только тренд 2025 года, но и идеальный выбор для офисного дресс-кода или деловых встреч.
  3. Денимовые платья-рубашки сохраняют популярность благодаря своей универсальности. Они прекрасно дополняются ботильонами или кроссовками.

Тренды 2025: чем дополнить образ

Брюки свободного кроя: модный тренд 2025 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Re_sky

Брюки свободного кроя: модный тренд 2025 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Re_sky

Дополните свой гардероб элементами, которые легко комбинируются и добавляют разнообразия в образы.

  1. Оверсайз-свитеры — тренд 2025 года, который подойдёт для холодной погоды. Они уютные и стильные, особенно в сочетании с леггинсами или узкими брюками.
  2. Брюки свободного кроя с высокой талией остаются актуальными, сочетая комфорт и элегантность.
  3. Костюмы с широкими брюками — это must-have, а не просто тренд для деловых встреч и официальных мероприятий.

Модные аксессуары 2025: что в тренде

Аксессуары — это финальный штрих, который превращает обычный наряд в шедевр. В 2025 году они становятся не только стильными, но и функциональными.

Сумки: тренды 2025

Сумки-баулы — новый тренд 2025 года среди модниц. Фото © Freepik

Сумки-баулы — новый тренд 2025 года среди модниц. Фото © Freepik

Тренды 2025 года у сумок удивляют своим дизайном и практичностью. Они способны преобразить даже самый простой образ. Например, сумки-баулы — идеальный выбор для активной городской жизни. Они вместительны, удобны и подходят для любого стиля. Сумки из блестящих материалов — добавляют шика и делают образ завершённым. Это не только тренд 2025 года, но и отличный вариант для вечерних мероприятий.

Тренды украшений 2025

Широкие ремни с массивными пряжками и массивные браслеты станут трендами 2025 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / S.Bekhinov, © Freepik

Широкие ремни с массивными пряжками и массивные браслеты станут трендами 2025 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / S.Bekhinov, © Freepik

Украшения в новом году выделяются своим объёмом и яркими деталями. Вот самые популярные, по оценкам стилистов, тренды 2025 года:

  1. Крупные серьги с геометрическими формами станут главным акцентом вашего образа.
  2. Массивные браслеты добавят выразительности и завершённости. Такие украшения в тренде-2025 подойдут как для повседневной жизни, так и для вечерних выходов.
  3. Широкие ремни с массивными пряжками станут ключевым элементом в создании стильного силуэта. Они идеально сочетаются с платьями и пальто.
  4. Ремни помогают подчеркнуть фигуру и добавить структуры образу. Они тоже считаются трендами 2025 года.

Тренды маникюра 2025

Тренды маникюра 2025: металлические и прозрачные покрытия с минималистичными акцентами. Фото © Freepik, © Freepik

Тренды маникюра 2025: металлические и прозрачные покрытия с минималистичными акцентами. Фото © Freepik, © Freepik

Тренды маникюра 2025 года удивляют своим разнообразием. Здесь есть место как для ярких акцентов, так и для сдержанного минимализма. Неоновые оттенки вернутся летом 2025 года. Яркие цвета помогут выделиться и создать дерзкий образ. Металлические покрытия станут популярным трендом зимы 2024/2025. Они добавляют роскоши и идеально дополняют праздничные образы. Прозрачные покрытия с минималистичными акцентами останутся актуальными в любое время года.

Тренды причёсок 2025

Главные тренды 2025 года: гладкие укладки и ухоженные волосы. Фото © Freepik

Главные тренды 2025 года: гладкие укладки и ухоженные волосы. Фото © Freepik

Причёски в новом сезоне подчёркивают естественность и простоту. Но это не значит, что они скучны: правильные акценты сделают ваш образ стильным и запоминающимся. Вот главные тренды причёсок 2025 года:

  1. Гладкие укладки создают строгий и элегантный стиль. Подойдут для деловых встреч и официальных мероприятий.
  2. Объёмные локоны — тоже тренд 2025 года. Они добавят мягкости и женственности. Это классика, которая подходит для любого случая.
  3. Трендовые заколки станут ещё одной деталью, которая завершит образ.

Тренды на зиму и Новый год 2025

Платья с пайетками + бархатные костюмы = тренды 2025 года. Фото © Freepik, © Shutterstock / FOTODOM / Olga Melnichuk

Платья с пайетками + бархатные костюмы = тренды 2025 года. Фото © Freepik, © Shutterstock / FOTODOM / Olga Melnichuk

Праздничная мода обещает быть яркой, элегантной и незабываемой. Образы для Нового года сочетают блеск, изысканность и смелые акценты. Платья с пайетками станут трендом 2025 года — они идеально подходят для праздничных вечеров. Их блеск подчёркивает торжественность момента. Бархатные костюмы добавят роскоши и уюта, особенно в сочетании с металлическими аксессуарами. Аксессуары с металлическим эффектом завершат ваш образ и добавят нотку шика.

Главные антитренды 2025: что нельзя носить

Узкие джинсы и миниатюрные сумочки возглавят антитренды 2025 года. Фото © Freepik, © Freepik

Узкие джинсы и миниатюрные сумочки возглавят антитренды 2025 года. Фото © Freepik, © Freepik

Мода движется вперёд, оставляя позади некоторые вещи. Если вы хотите выглядеть актуально, точно откажитесь от следующих элементов:

  1. Узкие джинсы уступают место моделям свободного кроя, которые подчёркивают комфорт и стиль.
  2. Миниатюрные сумочки больше не в тренде. В 2025 году практичность — ключ к моде.
  3. Средние платформы заменяются либо высокой платформой, либо совсем низким ходом.

Мода 2025 года — это время смелых решений, ярких акцентов и новых открытий. Следуйте трендам, но оставайтесь верны себе! Ранее Life.ru рассказывал, что обязательно нужно надеть на Новый год, чтобы угодить Зелёной Змее и к вам липла удача.

27 идей недорогих подарков на 2025 год Зелёной Змеи: родителям, любимым и друзьям
27 идей недорогих подарков на 2025 год Зелёной Змеи: родителям, любимым и друзьям
Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!