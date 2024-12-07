Тренды 2025 года: обзор главных модных тенденций грядущего года, чтобы оставаться на высоте Что будет модным в 2025 году в одежде, в обуви, в маникюре, в причёсках, в аксессуарах и в цветах с фото. Что носить в год Змеи, рассказываем в статье Life.ru 7 декабря, 06:00 Цвет года – 2025 и главные тренды, которые все обязаны знать. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Master1305

Что будет модным в 2025 году? Какие цвета, фасоны и аксессуары будут главными фаворитами? Новый сезон обещает удивить нас смелыми решениями, яркими акцентами и практичными элементами, которые легко впишутся в любой гардероб. В этой статье мы собрали ключевые модные тренды 2025 года, чтобы вы знали, какие вещи добавить в свой стиль, а что пора отправить в прошлое.

Тренды цвета 2025

Персиковый нюд на губах и зелёный лайм в одежде, а какие ещё есть тренды 2025 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Цветовая палитра 2025 года вдохновляет на эксперименты и помогает выделиться, не теряя чувства стиля. Она отражает дух времени — сочетание яркости, мягкости и уверенности. Если вы хотите следовать моде, начните с добавления трендовых цветов в свой гардероб.

Глубокий синий станет фаворитом зимних трендов. Этот оттенок символизирует стабильность и элегантность, что делает его идеальным выбором для верхней одежды, костюмов и вечерних платьев. Персиковый нюд — это трендовый в 2025 году тёплый, мягкий оттенок, который отлично смотрится в повседневной одежде. Попробуйте использовать его в свитерах, платьях или брюках для создания уютных образов. Зелёный лайм добавляет бодрости и динамики. Этот трендовый в 2025 году цвет особенно хорошо смотрится в аксессуарах и обуви, становясь акцентным элементом. Металлические оттенки вернулись в моду: золото, серебро и бронза прекрасно дополняют праздничные образы, аксессуары и верхнюю одежду.

Что носить в 2025 году: главные тренды в одежде

Модные тренды 2025 года в женской одежде сочетают комфорт, стиль и практичность. Одежда становится не просто функциональной, но и эмоциональной: она должна дарить уверенность и подчёркивать индивидуальность. Этот сезон радует разнообразием силуэтов, материалов и деталей, которые помогут создать неповторимый образ.

Пуховики и куртки: тренды

Какие куртки и пуховики будут модными в 2025 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MaxFrost

Пуховики и куртки остаются незаменимым элементом зимнего гардероба — и в 2025 году они получают новое звучание. Если вы хотите выглядеть актуально, выбирайте модели с интересными фактурами и необычным дизайном. Объёмные пуховики с металлическим блеском станут трендом зимы 2024/2025. Они не только согреют в холодную погоду, но и добавят стильный акцент вашему образу. Куртки с асимметричным кроем — тренд 2025 — выглядят динамично и современно. Такие модели подходят для активного городского ритма, добавляя разнообразия в повседневный стиль. Модные тренды верхней одежды 2025 года включают куртки из материалов с водоотталкивающими свойствами. Эти модели особенно актуальны для зимы и дождливой погоды.

Тренды обуви 2025

Ботинки-челси с массивной подошвой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DrimaFilm

Обувь в 2025 году — это сочетание комфорта и модного дизайна. Она дополняет образ и помогает выразить ваш характер. Сапоги с меховой отделкой станут незаменимым трендом в зимний сезон. Они обеспечивают тепло и уют, а также подчёркивают роскошный стиль. Ботинки-челси с массивной подошвой останутся актуальными и весной, и осенью. Это универсальная модель, которая останется в тренде, подходит как для классических, так и для кежуал-образов. Сандалии с переплётами — главный тренд лета. Они добавляют лёгкости и динамики, идеально сочетаясь с платьями и шортами.

Тренды платьев в 2025 году

Денимовые платья-рубашки станут основой тренда в 2025 году. Фото © Freepik

Тренды 2025 года среди платьев радуют своим разнообразием. В моде остаются как минималистичные варианты, так и более яркие модели с акцентами. Платья с пайетками идеально подходят для вечерних мероприятий и новогодних праздников. Такие трендовые модели переливаются в свете огней и создают настоящее праздничное настроение. Миди-платья с объёмными рукавами сочетают в себе женственность и строгость. Это не только тренд 2025 года, но и идеальный выбор для офисного дресс-кода или деловых встреч. Денимовые платья-рубашки сохраняют популярность благодаря своей универсальности. Они прекрасно дополняются ботильонами или кроссовками.

Тренды 2025: чем дополнить образ

Брюки свободного кроя: модный тренд 2025 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Re_sky

Дополните свой гардероб элементами, которые легко комбинируются и добавляют разнообразия в образы. Оверсайз-свитеры — тренд 2025 года, который подойдёт для холодной погоды. Они уютные и стильные, особенно в сочетании с леггинсами или узкими брюками. Брюки свободного кроя с высокой талией остаются актуальными, сочетая комфорт и элегантность. Костюмы с широкими брюками — это must-have, а не просто тренд для деловых встреч и официальных мероприятий.

Модные аксессуары 2025: что в тренде

Аксессуары — это финальный штрих, который превращает обычный наряд в шедевр. В 2025 году они становятся не только стильными, но и функциональными.

Сумки: тренды 2025

Сумки-баулы — новый тренд 2025 года среди модниц. Фото © Freepik

Тренды 2025 года у сумок удивляют своим дизайном и практичностью. Они способны преобразить даже самый простой образ. Например, сумки-баулы — идеальный выбор для активной городской жизни. Они вместительны, удобны и подходят для любого стиля. Сумки из блестящих материалов — добавляют шика и делают образ завершённым. Это не только тренд 2025 года, но и отличный вариант для вечерних мероприятий.

Тренды украшений 2025

Широкие ремни с массивными пряжками и массивные браслеты станут трендами 2025 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / S.Bekhinov, © Freepik

Украшения в новом году выделяются своим объёмом и яркими деталями. Вот самые популярные, по оценкам стилистов, тренды 2025 года: Крупные серьги с геометрическими формами станут главным акцентом вашего образа. Массивные браслеты добавят выразительности и завершённости. Такие украшения в тренде-2025 подойдут как для повседневной жизни, так и для вечерних выходов. Широкие ремни с массивными пряжками станут ключевым элементом в создании стильного силуэта. Они идеально сочетаются с платьями и пальто. Ремни помогают подчеркнуть фигуру и добавить структуры образу. Они тоже считаются трендами 2025 года.

Тренды маникюра 2025

Тренды маникюра 2025: металлические и прозрачные покрытия с минималистичными акцентами. Фото © Freepik, © Freepik

Тренды маникюра 2025 года удивляют своим разнообразием. Здесь есть место как для ярких акцентов, так и для сдержанного минимализма. Неоновые оттенки вернутся летом 2025 года. Яркие цвета помогут выделиться и создать дерзкий образ. Металлические покрытия станут популярным трендом зимы 2024/2025. Они добавляют роскоши и идеально дополняют праздничные образы. Прозрачные покрытия с минималистичными акцентами останутся актуальными в любое время года.

Тренды причёсок 2025

Главные тренды 2025 года: гладкие укладки и ухоженные волосы. Фото © Freepik

Причёски в новом сезоне подчёркивают естественность и простоту. Но это не значит, что они скучны: правильные акценты сделают ваш образ стильным и запоминающимся. Вот главные тренды причёсок 2025 года: Гладкие укладки создают строгий и элегантный стиль. Подойдут для деловых встреч и официальных мероприятий. Объёмные локоны — тоже тренд 2025 года. Они добавят мягкости и женственности. Это классика, которая подходит для любого случая. Трендовые заколки станут ещё одной деталью, которая завершит образ.

Тренды на зиму и Новый год 2025

Платья с пайетками + бархатные костюмы = тренды 2025 года. Фото © Freepik, © Shutterstock / FOTODOM / Olga Melnichuk

Праздничная мода обещает быть яркой, элегантной и незабываемой. Образы для Нового года сочетают блеск, изысканность и смелые акценты. Платья с пайетками станут трендом 2025 года — они идеально подходят для праздничных вечеров. Их блеск подчёркивает торжественность момента. Бархатные костюмы добавят роскоши и уюта, особенно в сочетании с металлическими аксессуарами. Аксессуары с металлическим эффектом завершат ваш образ и добавят нотку шика.

Главные антитренды 2025: что нельзя носить

Узкие джинсы и миниатюрные сумочки возглавят антитренды 2025 года. Фото © Freepik, © Freepik

Мода движется вперёд, оставляя позади некоторые вещи. Если вы хотите выглядеть актуально, точно откажитесь от следующих элементов: Узкие джинсы уступают место моделям свободного кроя, которые подчёркивают комфорт и стиль. Миниатюрные сумочки больше не в тренде. В 2025 году практичность — ключ к моде. Средние платформы заменяются либо высокой платформой, либо совсем низким ходом.

Мода 2025 года — это время смелых решений, ярких акцентов и новых открытий. Следуйте трендам, но оставайтесь верны себе! Ранее Life.ru рассказывал, что обязательно нужно надеть на Новый год, чтобы угодить Зелёной Змее и к вам липла удача.

Авторы Сергей Трофимов