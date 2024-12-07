Нейросеть нарисовала свою версию Гарри Поттера, и вот как бы выглядели герои по версии ИИ

Фильмы о Гарри Поттере — один из лучших вариантов для семейного просмотра на Новый год или Рождество. За добрый десяток лет все уже привыкли к Дэниелу Рэдклиффу в роли Гарри, Эмме Уотсон в роли Гермионы и Руперту Гринту в роли Рона. Но на этом киноистория Гарри Поттера не заканчивается: стриминговый сервис Max два года назад анонсировал сериал по мотивам оригинальных книг.

Режиссёром картины стал Марк Майлод, известный по сериалу «Бесстыжие». И с самого начала новый сериал ждал ряд скандалов: так, на роль Снейпа взяли темнокожего актёра, что вызвало бурное возмущение в соцсетях. На роль Волан-де-Морта же пригласили Томми Шелби из «Острых козырьков» — главного злодея будет играть Киллиан Мёрфи. Его «благословил» сам Рэйф Файнс, актёр, который исполнил роль оригинального Волан-де-Морта.

В честь выхода нового сериала мы решили пофантазировать о том, как бы выглядели самые известные персонажи Гарри Поттера, если бы съёмкой занимались мы. Поигравшись с современными технологиями, представляем вам альтернативную версию героев в новом сериале о Гарри Поттере и как бы они выглядели!

Гарри Поттер

Гарри Поттер поменял цвет кожи, немного постарел и очень возмужал. Фото © Kandinsky

Наш Гарри Поттер заметно повзрослел и возмужал. На картинке он совсем не выглядит как подросток. Зато посмотрите на эти прекрасные мужественные скулы и точёный профиль — за таким Гарри Поттером точно бегала бы толпа поклонниц! И, конечно же, вы заметили, что Гарри теперь темнокожий: судя по всему, его родители, Джеймс и Лили Поттер, были иммигрантами из Индии или Пакистана.

Рон Уизли

Рон Уизли выглядит очень уставшим. Наверное, он не спал пару дней. Фото © Kandinsky

Рон в нашей версии выглядит очень уставшим — сами видите огромные круги под глазами. Но рыжая шевелюра показывает нам, что это старый добрый Уизли. Наверняка нейросеть думала об эпизоде из седьмой части, когда ребятам приходилось скрываться в лесу от Пожирателей смерти.

Гермиона Грейнджер

Гермиона Грейнджер заметно помолодела и обзавелась красной помадой. Фото © Kandinsky

Гермиона сильно изменилась за лето. Русые волосы, зелёные глаза, красная помада — что случилось с главной отличницей Хогвартса? К тому же Гермиона выглядит в версии нейросети ну максимум на четырнадцать лет! Центром композиции нейросеть почему-то поставила раздвоенный подбородок.

Профессор Дамблдор

Профессор Дамблдор «растерял» большую часть седины. Фото © Kandinsky

Дамблдор превратился в импозантного восточного мужчину. Только посмотрите на благородную седину его бороды! Знаменитые очки-половинки нейросеть изобразить не смогла, но та оправа, которую подобрала, Дамблдору безумно идёт. Но о том, что директор школы магии должен быть полностью седой, нейросеть, видимо, забыла.

Волан-де-Морт

Волан-де-Морт похож на инопланетянина. Шрамы красят мужчину, но не в этом случае. Фото © Kandinsky

Том Реддл, Волан-де-Морт, или Тот-кого-нельзя-называть, собственной персоной и крупным планом. Нейросеть решила сжалиться над злодеем и оставила ему нос, но в остальном это просто идеальный Волан-де-Морт. Шрамы, странные надбровные дуги, глубокие морщины — пожалуй, именно так должен выглядеть человек, который разделил свою душу на семь частей ради вечной жизни. Он немного напоминает пришельца с другой планеты, впрочем, как и оригинальный злодей из фильмов.

Профессор Макгонагалл

Профессор Макгонагалл превратилась в милую советскую бабушку. Фото © Kandinsky

Глава факультета Гриффиндор в глазах нейросети выглядит не строгой викторианской девой, а скорее милой советской бабушкой. Эта фотография буквально дышит теплом и уютом, мы как будто бы слышим потрескивание камина в гриффиндорской гостиной, когда смотрим на неё. А ещё у нашей Макгонагалл очень добрые глаза.