Назван главный претендент на роль Волан-де-Морта в сериале про Гарри Поттера

В Сети появились слухи о том, что новым Волан-де-Мортом в предстоящем сериале HBO про Гарри Поттера может стать актёр Киллиан Мёрфи. Рэйф Файнс, сыгравший Тёмного Лорда в фильмах, «благословил» ирландского актёра. Об этом сообщает еженедельник Variety.

«Киллиан — фантастический актёр. Это замечательное предложение. Я бы полностью поддержал Киллиана», — заявил Файнс во время интервью на программе Watch What Happens Live.

При этом Рэйф заметил, что и сам с удовольствием бы вновь сыграл «Сами-Знаете-Кого». Актёр появился в роли Волан-де-Морта в четвёртом фильме «Гарри Поттер и Кубок огня», а после сыграл Тёмного Лорда ещё в трёх фильмах: «Гарри Поттер и Орден Феникса» и части 1 и 2 «Гарри Поттер и Дары смерти».