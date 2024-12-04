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4 декабря, 11:31

Назван главный претендент на роль Волан-де-Морта в сериале про Гарри Поттера

Новым Волан-де-Мортом в сериале про Гарри Поттера может стать Киллиан Мёрфи

Киллиана Мёрфи и Рэйф Файнс в роли Волан-де-Морта. Фото © Wikipedia / Tim Cornbill / «Гарри Поттер и Орден Феникса» реж. Дэвид Йейтс, сценарист Майкл Голденберг, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk

Киллиана Мёрфи и Рэйф Файнс в роли Волан-де-Морта. Фото © Wikipedia / Tim Cornbill / «Гарри Поттер и Орден Феникса» реж. Дэвид Йейтс, сценарист Майкл Голденберг, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk

В Сети появились слухи о том, что новым Волан-де-Мортом в предстоящем сериале HBO про Гарри Поттера может стать актёр Киллиан Мёрфи. Рэйф Файнс, сыгравший Тёмного Лорда в фильмах, «благословил» ирландского актёра. Об этом сообщает еженедельник Variety.

«Киллиан — фантастический актёр. Это замечательное предложение. Я бы полностью поддержал Киллиана», — заявил Файнс во время интервью на программе Watch What Happens Live.

При этом Рэйф заметил, что и сам с удовольствием бы вновь сыграл «Сами-Знаете-Кого». Актёр появился в роли Волан-де-Морта в четвёртом фильме «Гарри Поттер и Кубок огня», а после сыграл Тёмного Лорда ещё в трёх фильмах: «Гарри Поттер и Орден Феникса» и части 1 и 2 «Гарри Поттер и Дары смерти».

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Ранее Life.ru рассказывал, как живётся звёздам Гарри Поттера. Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли, доверил свои финансы отцу и бухгалтеру и оказался должен налоговой $2,3 миллиона. Актёр получил 4,5 млн фунтов стерлингов от компании, управлявшей его бизнесом, и указал эти средства как «капитализированный актив», что позволило ему уплатить налог по более низкой ставке — 10% вместо 52%. Однако налоговая служба Великобритании оспорила это решение, утверждая, что средства должны облагаться налогом по ставке для обычных доходов.

Алена Пенчугина
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