Редкое издание первой книги о Гарри Поттере ушло с молотка за £36 тысяч

На аукционе Rare Book Auctions в Личфилде, Стаффордшир, за £36,000 (4,93 млн рублей) было продано редкое первое издание книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень». Об этом сообщает «BBC». Это один из 500 экземпляров, выпущенных в 1997 году, из которых 300 были разосланы в библиотеки Великобритании, а 200 поступили в продажу.

Интересно, что это издание было куплено в 1997 году Кристиной МакКаллок для её сына Адама за £10 в книжном магазине в Стратфорде-на-Эйвоне. На протяжении многих лет книга хранилась в шкафу под лестницей в их доме в Честерфилде, напоминая о жизни самого Гарри Поттера в книгах и фильмах. Семья узнала о потенциальной ценности книги только во время локдауна в 2020 году, увидев новости о первых изданиях.

Аукционный дом Hansons Auctioneers подтвердил подлинность книги, отметив, что она содержит характерные опечатки, присущие первому изданию. Например, в слове «философский» на оборотной стороне обложки пропущена вторая «о», а на 53-й странице дважды упомянута волшебная палочка.

Эти опечатки и редкость издания сделали книгу особенно привлекательной для коллекционеров. Бывший владелец, выразил удивление, узнав о высокой стоимости книги. Он отметил, что надеялся на хорошую цену, но не ожидал такого результата. «Когда мы получили подтверждение подлинности, это был момент, когда пришлось ущипнуть себя, чтобы поверить в реальность», — поделился он.

Торги привлекли внимание большого количества участников, включая коллекционеров из США и Великобритании, что привело к ожесточённой борьбе за лот. В итоге книга была продана британскому коллекционеру.