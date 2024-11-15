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15 ноября, 14:56

Братья Уизли из «Гарри Поттера» стали ведущими кулинарного шоу

Близнецы Джеймс и Оливер Фелпс. Обложка © X / Food Network

Близнецы Джеймс и Оливер Фелпс. Обложка © X / Food Network

Близнецы Джеймс и Оливер Фелпс, сыгравшие в «Поттериане» братьев Уизли, стали ведущими кулинарного шоу «Волшебники выпечки» на американском телеканале Food Network. Участники новой программы будут соревноваться в приготовлении блюд по мотивам книг Джоан Роулинг.

Помимо близнецов Фелпсов в шоу примут участие Уорик Дэвис (Крюкохват), Эванна Линч (Полумна), Бонни Райт (Джинни) и другие гости из «Гарри Поттера». В беседе с изданием Variety братья выразили благодарность Роулинг за возможность стать частью волшебного мира. Актёры также обсудили будущий сериал по вселенной «Поттерианы» от HBO, где роли близнецов Уизли сыграют другие актёры.

  • Кадр со съёмок шоу «Волшебники выпечки». Фото © X / Food Network
    Кадр со съёмок шоу «Волшебники выпечки». Фото © X / Food Network
  • Кадр со съёмок шоу «Волшебники выпечки». Фото © X / Food Network
    Кадр со съёмок шоу «Волшебники выпечки». Фото © X / Food Network
  • Кадр со съёмок шоу «Волшебники выпечки». Фото © X / Food Network
    Кадр со съёмок шоу «Волшебники выпечки». Фото © X / Food Network

Кадр со съёмок шоу «Волшебники выпечки». Фото © X / Food Network

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«Я думаю, что мы всегда будем ассоциироваться с этими персонажами. Что бы ни случилось в сериале — мы знаем о нём столько же, сколько и все остальные. Если честно, я думаю, что люди всегда будут видеть в нас Фреда и Джорджа. Мы желаем всего наилучшего ребятам, которые будут играть наших персонажей», — отметил Оливер Фелпс.

Ранее поттероманам раскрыли сроки выхода долгожданного сериала о мальчике, который выжил. Проект увидит свет в 2026 году. Руководитель Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав пообещал, что он выйдет в указанный срок, если не произойдёт никаких неожиданных трудностей в производстве.

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