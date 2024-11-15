Братья Уизли из «Гарри Поттера» стали ведущими кулинарного шоу

Близнецы Джеймс и Оливер Фелпс, сыгравшие в «Поттериане» братьев Уизли, стали ведущими кулинарного шоу «Волшебники выпечки» на американском телеканале Food Network. Участники новой программы будут соревноваться в приготовлении блюд по мотивам книг Джоан Роулинг.

Помимо близнецов Фелпсов в шоу примут участие Уорик Дэвис (Крюкохват), Эванна Линч (Полумна), Бонни Райт (Джинни) и другие гости из «Гарри Поттера». В беседе с изданием Variety братья выразили благодарность Роулинг за возможность стать частью волшебного мира. Актёры также обсудили будущий сериал по вселенной «Поттерианы» от HBO, где роли близнецов Уизли сыграют другие актёры.







«Я думаю, что мы всегда будем ассоциироваться с этими персонажами. Что бы ни случилось в сериале — мы знаем о нём столько же, сколько и все остальные. Если честно, я думаю, что люди всегда будут видеть в нас Фреда и Джорджа. Мы желаем всего наилучшего ребятам, которые будут играть наших персонажей», — отметил Оливер Фелпс.