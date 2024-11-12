Стало известно, кто сыграет Альбуса Дамблдора в новом «Гарри Поттере»

Стало известно, кто может сыграть Альбуса Дамблдора в новой экранизации «Гарри Поттера». Одну из значимых и главных ролей с большей долей вероятности получит обладатель премии «Оскар» за роль в фильме «Шпионский мост» Марк Райлэнс. Об этом сообщает издание Variety.

На данный момент его кандидатура ещё не утверждена HBO. Именно эта компания занимается созданием сериала. Продюссеры сериала же сейчас остановили свой выбор на Райлэнсе. Комментариев от представителей актёра дождаться не удалось. Зато на вопросы отрегировали сотрудники студии.

«Понимаем, что такой громкий проект вызовет много слухов, но пока мы находимся на этапе подготовки к производству, так что будем подтверждать договорённости только по мере их достижения», — сообщили источники.