Стало известно, кто сыграет Альбуса Дамблдора в новом «Гарри Поттере»
Актёр Марк Райлэнс может сыграть Дамблдора в новой экранизации «Гарри Поттера»
Актёр Марк Райлэнс. Обложка © Kinopoisk
Стало известно, кто может сыграть Альбуса Дамблдора в новой экранизации «Гарри Поттера». Одну из значимых и главных ролей с большей долей вероятности получит обладатель премии «Оскар» за роль в фильме «Шпионский мост» Марк Райлэнс. Об этом сообщает издание Variety.
На данный момент его кандидатура ещё не утверждена HBO. Именно эта компания занимается созданием сериала. Продюссеры сериала же сейчас остановили свой выбор на Райлэнсе. Комментариев от представителей актёра дождаться не удалось. Зато на вопросы отрегировали сотрудники студии.
«Понимаем, что такой громкий проект вызовет много слухов, но пока мы находимся на этапе подготовки к производству, так что будем подтверждать договорённости только по мере их достижения», — сообщили источники.
Напомним, что артист, который снялся во всех фильмах о Гарри Поттере в роли Альбуса Дамблдора, скончался ещё в 2023 году. Ирландский и британский актёр Майкл Гэмбон умер в 82 года. Причиной смерти стали осложнения после пневмонии. После новости о смерти легендарного профессора в США с ним прощались сотни фанатов. Они собрались в парке «Волшебный мир Гарри Поттера» в американском Орландо, подняли вверх и зажгли свои волшебные палочки.