Сотни фанатов Гарри Поттера с "зажжёнными" палочками попрощались с Дамблдором
В США фанаты Гарри Поттера с "зажжёнными" палочками попрощались с Дамблдором
В парке "Волшебный мир Гарри Поттера" в американском Орландо собрались сотни фанатов знаменитой саги, чтобы попрощаться с ушедшим из жизни актёром Майклом Гэмбоном, известным по роли Дамблдора. Видео появилось в социальных сетях.
В США фанаты Гарри Поттера с "зажжёнными" палочками попрощались с Дамблдором. Видео © X / Ibon Pérez
Фанаты воссоздали известную сцену прощания с профессором Дамблдором из фильма "Гарри Поттер и принц-полукровка", где герои подняли вверх волшебные палочки и "зажгли" их заклинанием: "Люмос".
Ирландский и британский актёр Майкл Гэмбон, известный по роли профессора Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, скончался 28 сентября. Ему было 82 года. Причиной смерти стали осложнения после пневмонии.
X / Ibon Pérez