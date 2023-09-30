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29 сентября, 23:02

Сотни фанатов Гарри Поттера с "зажжёнными" палочками попрощались с Дамблдором

В США фанаты Гарри Поттера с "зажжёнными" палочками попрощались с Дамблдором

В парке "Волшебный мир Гарри Поттера" в американском Орландо собрались сотни фанатов знаменитой саги, чтобы попрощаться с ушедшим из жизни актёром Майклом Гэмбоном, известным по роли Дамблдора. Видео появилось в социальных сетях.

В США фанаты Гарри Поттера с "зажжёнными" палочками попрощались с Дамблдором. Видео © X / Ibon Pérez

Фанаты воссоздали известную сцену прощания с профессором Дамблдором из фильма "Гарри Поттер и принц-полукровка", где герои подняли вверх волшебные палочки и "зажгли" их заклинанием: "Люмос".

Теперь и Дамблдор: 19 актёров из "Гарри Поттера", которых уже нет с нами

Теперь и Дамблдор: 19 актёров из "Гарри Поттера", которых уже нет с нами

Ирландский и британский актёр Майкл Гэмбон, известный по роли профессора Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, скончался 28 сентября. Ему было 82 года. Причиной смерти стали осложнения после пневмонии.

Обложка ©

X / Ibon Pérez

Оксана Попова
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