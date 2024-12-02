Рон Уизли доверил свои финансы отцу и бухгалтеру и оказался должен налоговой $2,3 млн

Британский актёр Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере, проиграл судебное разбирательство с налоговой службой Великобритании. Об этом сообщает издание The Guardian. Суд обязал его выплатить 1,8 миллиона фунтов стерлингов (около 2,3 миллиона долларов) после того, как выяснилось, что он неправильно классифицировал свои доходы, полученные в 2011-2012 налоговом периоде.

Гринт получил 4,5 млн фунтов стерлингов от компании, управлявшей его бизнесом, и указал эти средства как «капитализированный актив», что позволило ему уплатить налог по более низкой ставке — 10% вместо 52%. Однако налоговая служба Великобритании оспорила это решение, утверждая, что средства должны облагаться налогом по ставке для обычных доходов.

В ходе разбирательства судья Харриет Морган постановила, что Гринт должен выплатить недостающие налоги в пользу Управления по налоговым и таможенным сборам. Адвокаты актёра подали апелляцию, но она была отклонена. В ходе слушаний Гринт признался, что доверяет управление своими финансами отцу и бухгалтеру, так как его собственные знания в этой области ограничены.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Гринт сталкивается с налоговыми проблемами. В 2016 году он уже проигрывал аналогичное дело на сумму в один миллион фунтов стерлингов (примерно 1,2 миллиона долларов). Несмотря на это, состояние актёра, по оценкам, составляет около 40 млн фунтов стерлингов, что вызывает недоумение у некоторых подписчиков, учитывая отсутствие у него крупных проектов после завершения съёмок фильмов о Гарри Поттере.