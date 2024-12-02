Россиянам напомнили о налоге, пени за который начнёт капать уже 3 декабря

Гражданам, которые не успели в срок заплатить налоги на квартиры, дачи или авто, пени за просроченный платёж начнут капать с 3 декабря. Об этом напомнил налоговый юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Юрист пояснил, что крайний срок уплаты налога на имущество приходит гораздо позже, чем заканчивается отчётный год. Поэтому за 11 месяцев все налоговые обязательства могут случайно или нарочно стереться из памяти.

«Просрочка начинает исчисляться с 3 декабря, в этом году — с первого вторника месяца. С учётом уровня цифровизации налоговой службы сотрудникам ФНС не составит труда выявить любого просрочившего налогоплательщика», — предупреждает Хаминский в беседе с РИА «Новости».

При этом воскресенье 1 декабря также входит в срок уплаты, посему пени начнут капать со вторника, 3 декабря.

Сперва гражданин получит известие с требованием об уплате налога. Если он за выделенное время не расквитается с долгами, то в суд подадут заявление о взыскании неуплаченных денег. В большинстве случаев суд встаёт на сторону налоговиков. После заседания с человеком начнут работать приставы, которые в рамках закона могут запретить неплательщику выезжать за пределы страны, а также арестовать его банковские счета и наложить запрет на отчуждение имущества.

«Кроме перечисленных неприятностей неплательщика обяжут заплатить государству пени в размере 1/300 от суммы задолженности, умноженной на ключевую ставку ЦБ, и исполнительский сбор в размере 7% от суммы взыскания», — говорит специалист.