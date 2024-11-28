Как оплатить налоги до 2 декабря: подробная инструкция от ФНС

До 2 декабря необходимо оплатить налоги на имущество, транспорт, доходы, а также на вклады и высокий доход. Людмила Плотникова, заместитель начальника отдела налогообложения УФНС России по Москве, объяснила в эфире радио «Комсомольская правда», как это сделать.

Налоговые уведомления рассылаются в трёх форматах: заказными письмами, в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или на портале госуслуг. В Москве уже отправлено 5,5 млн уведомлений, из которых 4 млн — в электронной форме. Это удобно: уведомление можно оплатить онлайн, не выходя из дома.

Вам потребуется личный кабинет. Если он не подключён, уведомление придёт по почте. Оно содержит все расчёты по налогам, включая имущество и доходы. Важно: квитанция приходит заказным письмом, чтобы защитить персональные данные. Для получения нужно предъявить документ, удостоверяющий личность.

Оплатить налоги можно единым платежом. Все начисления суммируются, и деньги распределяются автоматически. Если обнаружены ошибки, например, объект налогообложения продан, необходимо проверить количество месяцев владения. Если данные не совпадают, можно написать обращение в инспекцию через личный кабинет.

Если не успели оплатить, то с 3 декабря вам будут начислять пени — 1/300 ключевой ставки за каждый день просрочки. Это около 25,5% годовых. Поэтому важно сделать это вовремя. Для несовершеннолетних свои нюансы. Если на ребёнка зарегистрировано имущество, он является налогоплательщиком. Уведомление формируется так же, как для взрослых, и направляется на бумажном носителе или в личный кабинет, если он есть.

Также придётся заплатить налоги на вклады и высокий доход. В этом году в уведомления включают и их. Если сумма доходов по вкладам превышает налоговый вычет в 150 тысяч рублей, налог платится с превышения. Ставка — 13%, а если доходы превышают 5 млн рублей, ставка увеличивается до 15%.

Все расчёты можно увидеть и проверить в личном кабинете. Если что-то непонятно, лучше лично обратиться в инспекцию. Главное — успеть оплатить до 2 декабря, чтобы избежать пени.