Россиянам напомнили о налоге, который нужно заплатить впервые в 2024 году
Финансист Мехтиев: Налог на доходы с вкладов нужно заплатить до 1 декабря
В 2024 году россияне впервые столкнутся с необходимостью уплаты налога на доходы с процентов по вкладам. Основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев рассказал агентству «Прайм», как будет рассчитываться этот налог, а также что нужно знать вкладчикам.
Мехтиев напомнил, что налог исчисляется на основе процентного дохода, полученного резидентами с любых вкладов в любых валютах за 2023 год, за исключением суммы до 150 тысяч рублей.
«Необлагаемая база для такого налога равна результату умножения суммы в один миллион рублей на величину ключевой ставки, действовавшей на 1 декабря», — объяснил эксперт.
Ставка на эту дату в прошлом году составляла 15% (1 миллион Х 15% = 150 тысяч рублей). Все доходы, превышающие эту сумму, облагаются налогом. Если общий доход составит менее 5 миллионов рублей, то налог будет исчисляться по ставке 13%, а свыше 5 миллионов — 15% с суммы превышения.
Декларацию по вкладам подавать отдельно не нужно, если все счета и вклады находятся в российских банках. Уведомление о налогообложении поступит автоматически в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или в мобильном приложении.
Ранее глава Федеральной налоговой службы сообщил, что налоги на доход от процентных вкладов россиян за 2023 год достигли 114 миллиардов рублей. Налог существует с 2021 года, однако сроки его оплаты постоянно переносились, по этой причине в 2024 году всё ещё поступают собранные средства за 2023-й.
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