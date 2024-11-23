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23 ноября, 02:08

Россиянам напомнили о налоге, который нужно заплатить впервые в 2024 году

Финансист Мехтиев: Налог на доходы с вкладов нужно заплатить до 1 декабря

В 2024 году россияне впервые столкнутся с необходимостью уплаты налога на доходы с процентов по вкладам. Основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев рассказал агентству «Прайм», как будет рассчитываться этот налог, а также что нужно знать вкладчикам.

Мехтиев напомнил, что налог исчисляется на основе процентного дохода, полученного резидентами с любых вкладов в любых валютах за 2023 год, за исключением суммы до 150 тысяч рублей.

«Необлагаемая база для такого налога равна результату умножения суммы в один миллион рублей на величину ключевой ставки, действовавшей на 1 декабря», — объяснил эксперт.

Ставка на эту дату в прошлом году составляла 15% (1 миллион Х 15% = 150 тысяч рублей). Все доходы, превышающие эту сумму, облагаются налогом. Если общий доход составит менее 5 миллионов рублей, то налог будет исчисляться по ставке 13%, а свыше 5 миллионов — 15% с суммы превышения.

Декларацию по вкладам подавать отдельно не нужно, если все счета и вклады находятся в российских банках. Уведомление о налогообложении поступит автоматически в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или в мобильном приложении.

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Ранее глава Федеральной налоговой службы сообщил, что налоги на доход от процентных вкладов россиян за 2023 год достигли 114 миллиардов рублей. Налог существует с 2021 года, однако сроки его оплаты постоянно переносились, по этой причине в 2024 году всё ещё поступают собранные средства за 2023-й.

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Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Тимур Хингеев
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