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Регион
20 ноября, 13:34
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Матвиенко предложила Хуснуллину оплатить налоги за проживание в доме за 8 лет

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину уплатить налоги за годы проживания в незарегистрированном доме, тем самым став примером для граждан.

Во время правительственного часа в верхней палате Хуснуллин рассказал, что долгое время не мог подключить свой дом к трансформаторной подстанции из-за нехватки мощности, и поэтому его дом числился как строительная площадка до получения разрешения на подключение.

«Люди живут и не платят налоги. Но поскольку вы публично признали, что восемь лет прожили в незарегистрированном доме, вам придётся уплатить налоги задним числом. Это станет примером для остальных», — обратилась она к Хуснуллину.

На это он с улыбкой ответил: «Придётся, если начислят». Политик также отметил, что по стране имеется множество незавершенных домов, и в настоящее время ведётся работа над упрощением процедур, направленных на решение этой проблемы.

Россиян обяжут заплатить новый налог по итогам 2023 года
Россиян обяжут заплатить новый налог по итогам 2023 года

Ранее Life.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает россиян с жилищными кредитами от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 35% на материальную выгоду, полученную от экономии на процентных платежах. При этом кредиты должны быть оформлены не позже 31 декабря текущего года, то есть до 2025 года.

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ТАСС / Терещенко Михаил

Александра Мышляева
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