Матвиенко предложила Хуснуллину оплатить налоги за проживание в доме за 8 лет
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину уплатить налоги за годы проживания в незарегистрированном доме, тем самым став примером для граждан.
Во время правительственного часа в верхней палате Хуснуллин рассказал, что долгое время не мог подключить свой дом к трансформаторной подстанции из-за нехватки мощности, и поэтому его дом числился как строительная площадка до получения разрешения на подключение.
«Люди живут и не платят налоги. Но поскольку вы публично признали, что восемь лет прожили в незарегистрированном доме, вам придётся уплатить налоги задним числом. Это станет примером для остальных», — обратилась она к Хуснуллину.
На это он с улыбкой ответил: «Придётся, если начислят». Политик также отметил, что по стране имеется множество незавершенных домов, и в настоящее время ведётся работа над упрощением процедур, направленных на решение этой проблемы.
Ранее Life.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает россиян с жилищными кредитами от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 35% на материальную выгоду, полученную от экономии на процентных платежах. При этом кредиты должны быть оформлены не позже 31 декабря текущего года, то есть до 2025 года.
ТАСС / Терещенко Михаил