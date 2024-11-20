Матвиенко предложила Хуснуллину оплатить налоги за проживание в доме за 8 лет

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину уплатить налоги за годы проживания в незарегистрированном доме, тем самым став примером для граждан.

Во время правительственного часа в верхней палате Хуснуллин рассказал, что долгое время не мог подключить свой дом к трансформаторной подстанции из-за нехватки мощности, и поэтому его дом числился как строительная площадка до получения разрешения на подключение.

«Люди живут и не платят налоги. Но поскольку вы публично признали, что восемь лет прожили в незарегистрированном доме, вам придётся уплатить налоги задним числом. Это станет примером для остальных», — обратилась она к Хуснуллину.

На это он с улыбкой ответил: «Придётся, если начислят». Политик также отметил, что по стране имеется множество незавершенных домов, и в настоящее время ведётся работа над упрощением процедур, направленных на решение этой проблемы.