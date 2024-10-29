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29 октября, 18:23

Путин освободил от уплаты НДФЛ одну категорию россиян

Путин освободил от уплаты НДФЛ россиян, взявших жилищный кредит до 2025 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает россиян с жилищным кредитом от уплаты НДФЛ размером 35% с материальной выгоды от экономии на процентах. При этом кредиты должны быть взяты не позднее 31 декабря этого года, то есть до 2025-го.

Эта мера поддержки коснётся кредитов и займов на строительство или приобретение жилья, покупку земельных участков под этим жильём и участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Также льготу можно будет применить к рефинансированию таких кредитов или займов. У заёмщика при этом должно быть право на имущественный налоговый вычет на строительство или приобретение жилья, подтверждённое в налоговой.

Материальная выгода возникает, когда проценты по жилищному кредиту составляют меньше двух третей ключевой ставки Банка России. Также в документе содержатся и иные нормы, которые вступят в силу в день публикования нормативного акта или же в сроки, установленные в документе.

Ранее эксперт рассказал, как снизить налоги при сделках с недвижимостью. После приобретения жилплощади необходимо уплачивать налог на имущество физических лиц, однако есть возможность вернуть часть НДФЛ при помощи налогового вычета. Кстати, в ближайшие три года российские власти намерены упростить процедуру уплаты НДФЛ.

Эксперт объяснил, почему управдомов нужно освободить от налогов
Эксперт объяснил, почему управдомов нужно освободить от налогов
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Life.ru

Полина Никифорова
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