Россиянам могут упростить процедуру уплаты НДФЛ

Власти России в ближайшие три года намерены изучить возможность некоторых изменений администрирования налогов физических и юридических лиц. В частности, речь идёт об упрощении процедуры уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщает РБК, ссылаясь на приложения к «Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов».

Подобные положения были внесены в Госдуму в пакете документов к проекту бюджета. В частности, российские власти рассматривают возможность сделать так, чтобы налог на доход физических лиц удерживался налоговым агентом уже с учётом имущественных вычетов.

Согласно инициативе, НДФЛ должен исчисляться и удерживаться «в большинстве ситуаций с возможностью уменьшения суммы дохода на сумму расходов или предусмотренных имущественных вычетов». Авторы проекта хотят уменьшить налоговую нагрузку на россиян за счёт замены штрафов за ряд налоговых нарушений на предупреждения. Власти полагают, что подобные меры помогут сократить административную нагрузку на физических лиц в России.