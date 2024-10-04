Россиянам могут упростить процедуру уплаты НДФЛ
РБК: Власти в ближайшие три года рассмотрят упрощение уплаты НДФЛ
Власти России в ближайшие три года намерены изучить возможность некоторых изменений администрирования налогов физических и юридических лиц. В частности, речь идёт об упрощении процедуры уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщает РБК, ссылаясь на приложения к «Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов».
Подобные положения были внесены в Госдуму в пакете документов к проекту бюджета. В частности, российские власти рассматривают возможность сделать так, чтобы налог на доход физических лиц удерживался налоговым агентом уже с учётом имущественных вычетов.
Согласно инициативе, НДФЛ должен исчисляться и удерживаться «в большинстве ситуаций с возможностью уменьшения суммы дохода на сумму расходов или предусмотренных имущественных вычетов». Авторы проекта хотят уменьшить налоговую нагрузку на россиян за счёт замены штрафов за ряд налоговых нарушений на предупреждения. Власти полагают, что подобные меры помогут сократить административную нагрузку на физических лиц в России.
Кроме того, власти рассматривают возможность использования данных из Единого федерального информационного регистра, где содержатся сведения о населении РФ. Это позволит учитывать физические лица в налоговых органах, оптимизировать деятельность государственных органов, а также улучшить качество обслуживания налогоплательщиков.
Напомним, что в начале июня Правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс. По словам президента РФ Владимира Путина, изменения позволят сделать налоговое бремя более справедливым. В июле глава государства подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ. Согласно документу, теперь для россиян с доходами до 2,4 миллиона рублей в год ставка налога останется на уровне 13%. Если уровень дохода, превысив этот показатель, будет достигать значений до 5 миллионов рублей — налог составит 15%.
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