Эксперт объяснил, почему управдомов нужно освободить от налогов

В Госдуме начали рассматривать вопрос об освобождении старших по дому от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Зачем нужная такая мера и почему должность старших по дому стала невыгодна для пенсионеров, объяснил в разговоре с Life.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«С 1 сентября 2023 года государство забирает целых 43% от их [старших по дому] дохода в виде НДФЛ и страховых взносов. Для многих активных пенсионеров, составляющих основной костяк управдомов, такая ситуация становится невыгодной вдвойне: помимо высоких налоговых отчислений, они теряют право на индексацию пенсии, поскольку формально считаются работающими пенсионерами», — пояснил Бондарь.

Законодательная инициатива, которую сейчас рассматривают в Госдуме, должна исправить эту ситуацию, считает эксперт. Так, доход старших по дому перестанет считаться заплатой и переименуется в вознаграждение. По словам собеседника Life.ru, работа старшего по дому требует больших психологических усилий и занимает много времени. А вознаграждение за неё обычно не превышает 2-3 тысяч рублей. Эксперт полагает, что принятие инициативы повысит интерес граждан к данной сфере деятельности.

Ещё более значимой роль главных по дому станет с июля 2025 года, когда тарифы на ЖКХ вырастут на 11,9%. Управдом поможет жильцам оптимизировать расходы на содержание общего имущества и обеспечить рациональное использование ресурсов.

«Таким образом, возвращение к концепции «управдом – друг человека» в современном формате может стать важным шагом в развитии системы ЖКХ. Это не просто налоговая льгота, а признание особой социальной роли старших по дому и создание условий для более эффективного управления жилым фондом в интересах всех жильцов», — подытожил Бондарь.