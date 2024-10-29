В России предложили освободить старших по дому от налога на доходы физлиц
Старших по дому в России могут освободить от уплаты налога на доходы физических лиц. Об этом заявил замглавы комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Александр Аксененко в беседе с РИА «Недвижимость».
Аксененко отметил, что сейчас люди на должности старшего по дому получают зарплату по решению собрания жильцов. Сумма зависит от числа квартир и статусности ЖК.
«Но при любом раскладе такой доход считается прибылью, и получатель платит НДФЛ и страховой взнос в размере 30%. При этом чаще всего должность старших по дому занимают активные пенсионеры, которые, даже если они получают минимальную зарплату в 5 тысяч рублей, уже считаются работающими, и тогда их пенсия не индексируется», — отметил депутат.
Исходя из этого, многие управдомы отказываются от работы, так как из-за пары тысяч не хотят лишаться индексации пенсий. По словам Аксененко, сейчас рассматривается инициатива, предлагающая не считать доходы старших по дому за доход и не облагать их налогом. Проект уже допущен до второго чтения в Госдуме.
Недавно депутат Мособлдумы Анатолий Никитин рассказал, что для получения пенсионных выплат в 50 тысяч рублей россиянину следует проработать 50 лет с зарплатой в 80 тысяч рублей или же 35 лет с доходом в 150 тысяч рублей. Есть и другие пути, например работа на Крайнем Севере, госслужба или космическая отрасль, пенсионерам этих структур положены надбавки.
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