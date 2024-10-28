Россиянам рассказали, как заработать на пенсию в размере 50 тысяч рублей

Для получения пенсии в размере 50 тысяч рублей россиянам требуется в течение жизни заработать 350 пенсионных баллов. Об этом рассказал депутат Мособлдумы, председатель областного Союза пенсионеров Анатолий Никитин. По его словам, за год можно рассчитывать максимум на десять пенсионных баллов.

«По примерным расчётам, для пенсии в 50 тыс. рублей человеку потребуется более 50 лет стажа и около 80 тыс. рублей средней зарплаты или 35 лет стажа и заработок в 150 тыс. рублей», — отметил парламентарий.

Тем не менее, в России можно получать достойную пенсию и при других условиях. Высокие социальные надбавки положены работникам и жителям Крайнего Севера, инвалидам, детям-сиротам, участникам ВОВ, госслужащим, военным и космонавтам, пояснил собеседник «Газеты.ru».

Он также добавил, что Россия входит в пятёрку стран с наибольшим ростом пенсий с учетом инфляции. По словам депутата, сегодня власти нашей страны прикладывают усилия улучшения благосостояния пенсионеров.