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24 октября, 11:30

Силуанов раскрыл средний размер пенсии в грядущем году

Силуанов: Средний размер страховой пенсии в 2025 году составит 24 тысячи рублей

В 2025 году средний размер страховой пенсии составит примерно 24 тысячи рублей. Индексирование пенсионных выплат планируется на 1 января в зависимости от итогового уровня инфляции. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы, где обсуждают проект федерального бюджета на 2025-2027 годы.

«Средний размер страховой пенсии по старости составит в следующем году около 24 тысяч рублей», — сказал министр.

Силуанов обозначил вилку ключевой ставки ЦБ, заложенную в федеральный бюджет
Силуанов обозначил вилку ключевой ставки ЦБ, заложенную в федеральный бюджет

Недавно Комитет Госдумы по бюджету и налогам изучил и одобрил поступивший от Правительства РФ проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Нижней палате рекомендовано одобрить документ в первом чтении. Силуанов отметил, что планирование велось исходя из ставки ЦБ в 15,1%.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Николай Рюмин
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