Силуанов раскрыл средний размер пенсии в грядущем году

В 2025 году средний размер страховой пенсии составит примерно 24 тысячи рублей. Индексирование пенсионных выплат планируется на 1 января в зависимости от итогового уровня инфляции. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы, где обсуждают проект федерального бюджета на 2025-2027 годы.