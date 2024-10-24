Силуанов обозначил вилку ключевой ставки ЦБ, заложенную в федеральный бюджет

Федеральный бюджет России был разработан с учётом ключевой ставки Банка России на уровне 15,1%, но при этом прогнозировался диапазон от 14% до 16%. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы 24 октября, где обсуждается проект главного финансового документа страны на 2025 год и плановый период 2025–2027 годов.