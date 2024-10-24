Силуанов обозначил вилку ключевой ставки ЦБ, заложенную в федеральный бюджет
Министр Силуанов: Федеральный бюджет исходит из ключевой ставки в 15,1%
Федеральный бюджет России был разработан с учётом ключевой ставки Банка России на уровне 15,1%, но при этом прогнозировался диапазон от 14% до 16%. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы 24 октября, где обсуждается проект главного финансового документа страны на 2025 год и плановый период 2025–2027 годов.
«Средний размер ставки Банка России, который учтен в расчетах федерального бюджета в доходах и расходах, — 15,1%. Горизонт, который нам изначально давал Центральный банк, — 14%-16%. То есть примерно это половина», — отметил Силуанов.
Ранее сообщалось, что Центробанк в очередной раз увеличил ставку, теперь до 19%. По словам президента РФ Владимира Путина, таким повышением власти «охлаждают» экономику. При этом регулятор допустил, что в текущем октябре ставка может быть вновь увеличена, что связано с инфляционными рисками.
Life.ru