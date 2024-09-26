ЦБ может повысить ключевую ставку в октябре Набиуллина предупредила о возможном повышении ключевой ставки в октябре 26 сентября, 13:33 ЦБ РФ. Обложка © Life.ru

Центробанк России намерен ещё раз увеличить ключевую ставку, несмотря на то, что её повышение уже произошло в текущем сентябре. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме.

«Мы в сентябре повысили ставку до 19% и не исключаем её дальнейшего повышения в октябре», — отметила она.

По её словам, рост ключевой ставки сильно влияет на кредитную активность в стране, однако резкого замедления выдачи кредитов сейчас нет.

Авторы Татьяна Миссуми