ЦБ может повысить ключевую ставку в октябре
Набиуллина предупредила о возможном повышении ключевой ставки в октябре
ЦБ РФ. Обложка © Life.ru
Центробанк России намерен ещё раз увеличить ключевую ставку, несмотря на то, что её повышение уже произошло в текущем сентябре. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме.
«Мы в сентябре повысили ставку до 19% и не исключаем её дальнейшего повышения в октябре», — отметила она.
По её словам, рост ключевой ставки сильно влияет на кредитную активность в стране, однако резкого замедления выдачи кредитов сейчас нет.
Напомним, что резкое повышение ключевой ставки началось летом 2023 года, а к середине декабря она достигала 16%. В июле этого года Ц решил повысить ставку сразу на два процентных пункта — до 18%. По словам президента РФ Владимира Путина, повышением ключевой ставки власти «охлаждают» экономику. Недавно Центробанк вновь увеличил ставку, теперь до 19%.