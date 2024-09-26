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ЦБ может повысить ключевую ставку в октябре

Набиуллина предупредила о возможном повышении ключевой ставки в октябре

26 сентября, 13:33
ЦБ РФ. Обложка © Life.ru

ЦБ РФ. Обложка © Life.ru

Центробанк России намерен ещё раз увеличить ключевую ставку, несмотря на то, что её повышение уже произошло в текущем сентябре. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме.

«Мы в сентябре повысили ставку до 19% и не исключаем её дальнейшего повышения в октябре», — отметила она.

По её словам, рост ключевой ставки сильно влияет на кредитную активность в стране, однако резкого замедления выдачи кредитов сейчас нет.

Аналитик объяснил повышение ключевой ставки ЦБ до 19%
Аналитик объяснил повышение ключевой ставки ЦБ до 19%

Напомним, что резкое повышение ключевой ставки началось летом 2023 года, а к середине декабря она достигала 16%. В июле этого года Ц решил повысить ставку сразу на два процентных пункта — до 18%. По словам президента РФ Владимира Путина, повышением ключевой ставки власти «охлаждают» экономику. Недавно Центробанк вновь увеличил ставку, теперь до 19%.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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