Аналитик объяснил повышение ключевой ставки ЦБ до 19%
Аналитик Разуваев: ЦБ повышает ключевую ставку ради защиты сбережений россиян
Повышая ключевую ставку, ЦБ РФ спасает сбережения граждан от инфляции и призывает россиян копить средства, а не жить в кредит. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, финансовый аналитик Александр Разуваев.
Всё достаточно просто, ЦБ решил спасти сбережения граждан от инфляции и проводит политику, чтобы люди копили, а не жили в кредит. ЦБ настроен на то, чтобы люди брали доллары и евро, которые лежат у них дома и несли в банки, эта политика видна. Конечно, ставка влияет на инфляцию, но не очень сильно, утверждает эксперт.
ЦБ задирает ставку в целях борьбы с этой самой инфляцией, а главное – защищает сбережения граждан. Сейчас ещё такой момент, растёт необлагаемый налоговый вычет. То есть, когда люди получают проценты за год, они должны платить НДФЛ. Естественно, Центробанк не хочет нам навредить, а даже наоборот. Так что, ЦБ молодец, очень профессионально работает финансовый институт. В стране всё развивается, как должно, то есть, защита сбережений граждан в условиях инфляции – это самое главное
Напомним, что этот процесс начался с июля 2023 года, а к середине декабря ставка достигала 16%. Далее этот показатель удерживался на одном уровне, пока в июле 2024 Банк России решил повысить ставку сразу на два процентных пункта — до 18%. По словам президента Владимира Путина, повышением ключевой ставки власти «охлаждают» экономику. А сегодня Центробанк вновь увеличил ключевую ставку, которая теперь находится на отметке 19%.
Life.ru