Аналитик объяснил повышение ключевой ставки ЦБ до 19%

ЦБ задирает ставку в целях борьбы с этой самой инфляцией, а главное – защищает сбережения граждан. Сейчас ещё такой момент, растёт необлагаемый налоговый вычет. То есть, когда люди получают проценты за год, они должны платить НДФЛ. Естественно, Центробанк не хочет нам навредить, а даже наоборот. Так что, ЦБ молодец, очень профессионально работает финансовый институт. В стране всё развивается, как должно, то есть, защита сбережений граждан в условиях инфляции – это самое главное