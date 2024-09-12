В ЦБ рассказали, когда в России полноценно внедрят цифровой рубль
ЦБ объявил о полноценном внедрении цифрового рубля с июля 2025 года
Центробанк России объявил о полноценном внедрении цифрового рубля с июля 2025 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Крупнейшие банки к 1 июля 2025 года должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями: открывать и пополнять счета цифрового рубля, делать переводы, а также принимать цифровые рубли в своей инфраструктуре», — говорится в пресс-релизе.
В ЦБ добавили, что с июля следующего года планируется запустить широкое использование цифровой национальной валюты.
Остальные банки с универсальной лицензией должны будут подключить проект годом позже — к 1 июля 2026 года. Ещё через год все связанные с финансами организации обязаны будут принимать цифровой рубль. В такие же сроки торговые и сервисные предприятия будут должны начать приём оплаты в новой государственной валюте. В частности, организации с выручкой более 30 и 20 миллионов рублей — с середины 2025 и 2026 годов соответственно, все другие — с 1 июля 2027 года.
Цифровой рубль — третья форма национальной валюты в России наравне с наличными и безналичными рублями. Ранее в Центробанке уже заявляли, что цифровой рубль может быть массово внедрён в экономику России в 2025–2027 годах. В начале сентября прошлого года стало известно, что тестировать его начали 13 банков.
ТАСС / SERGEI ILNITSKY