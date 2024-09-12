В ЦБ рассказали, когда в России полноценно внедрят цифровой рубль

Центробанк России объявил о полноценном внедрении цифрового рубля с июля 2025 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Крупнейшие банки к 1 июля 2025 года должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями: открывать и пополнять счета цифрового рубля, делать переводы, а также принимать цифровые рубли в своей инфраструктуре», — говорится в пресс-релизе.

В ЦБ добавили, что с июля следующего года планируется запустить широкое использование цифровой национальной валюты.