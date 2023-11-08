Набиуллина рассказала, что тестирование цифрового рубля идёт по плану
Набиуллина: ЦБ в 2025 году перейдёт к более массовому внедрению цифрового рубля
Центробанк перейдёт к более массовому внедрению цифрового рубля в РФ в 2025 году, на данный момент его тестирование идёт по плану. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"В наших планах в следующем году расширять этот пилот и по количеству участников, и по типам операций. Пока в наших планах в 2025 году перейти к более массовому внедрению", — отметила глава регулятора в кулуарах форума Finopolis.
Напомним, цифровой рубль — третья форма национальной валюты в России наравне с наличными и безналичными рублями. Ранее в Центробанке уже заявляли, что цифровой рубль может быть массово внедрён в экономику России в 2025–2027 годах. В начале сентября сообщалось, что тестировать его начали 13 банков.
ТАСС / Софья Сандурская