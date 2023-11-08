Набиуллина рассказала, что тестирование цифрового рубля идёт по плану

Центробанк перейдёт к более массовому внедрению цифрового рубля в РФ в 2025 году, на данный момент его тестирование идёт по плану. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"В наших планах в следующем году расширять этот пилот и по количеству участников, и по типам операций. Пока в наших планах в 2025 году перейти к более массовому внедрению", — отметила глава регулятора в кулуарах форума Finopolis.