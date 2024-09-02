В России начались экспериментальные торги криптовалютой под контролем ЦБ

В России начались экспериментальные торги криптовалютой, их будет контролировать Центробанк. Ранее в нашей стране покупать цифровую валюту можно было исключительно на зарубежных площадках. О том, как будет работать новая схема, рассказывает РИА «Новости».

С 1 сентября российские законы позволяют проводить трансграничные расчёты и торговать криптовалютой на биржах в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). Иначе говоря: оплачивать криптой услуги и товары по-прежнему нельзя, зато рассчитываться ей за ввоз товаров в страну — можно, объясняет агентство.

С 1 ноября правительство сделает законной и добычу криптовалют. Разрешение будет распространяться как на юридических, так и на физических лиц, если ими будут соблюдаться все необходимые условия. Компаниям необходимо будет встать на учёт в Минцифры. Исключение — энергетические компании, которым ФЗ №221 запрещает совмещать майнинг крипты с основной деятельностью во избежание конфликта интересов. Кроме того, запрещена реклама криптовалют, товаров, работ и услуг по её обмену. Гражданам регистрироваться в списках Минцифры не потребуется. Главное требование к физическим лицам — не превышать лимитов потребления электроэнергии, установленных правительством.

Представители сферы промышленного майнинга восприняли нововведения с оптимизмом. Ожидается, что внешние расчёты в цифровой валюте сделают проще импорт, ослабят давление западных санкций, выступят как замена SWIFT и российской системы передачи финансовых сообщений. Также изменения законодательства послужат стимулом для развития финтех-отрасли, сделав Россию более конкурентоспособной на мировых финансовых рынках.