В России начались экспериментальные торги криптовалютой под контролем ЦБ
В России начались экспериментальные торги криптовалютой, их будет контролировать Центробанк. Ранее в нашей стране покупать цифровую валюту можно было исключительно на зарубежных площадках. О том, как будет работать новая схема, рассказывает РИА «Новости».
С 1 сентября российские законы позволяют проводить трансграничные расчёты и торговать криптовалютой на биржах в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). Иначе говоря: оплачивать криптой услуги и товары по-прежнему нельзя, зато рассчитываться ей за ввоз товаров в страну — можно, объясняет агентство.
С 1 ноября правительство сделает законной и добычу криптовалют. Разрешение будет распространяться как на юридических, так и на физических лиц, если ими будут соблюдаться все необходимые условия. Компаниям необходимо будет встать на учёт в Минцифры. Исключение — энергетические компании, которым ФЗ №221 запрещает совмещать майнинг крипты с основной деятельностью во избежание конфликта интересов. Кроме того, запрещена реклама криптовалют, товаров, работ и услуг по её обмену. Гражданам регистрироваться в списках Минцифры не потребуется. Главное требование к физическим лицам — не превышать лимитов потребления электроэнергии, установленных правительством.
Представители сферы промышленного майнинга восприняли нововведения с оптимизмом. Ожидается, что внешние расчёты в цифровой валюте сделают проще импорт, ослабят давление западных санкций, выступят как замена SWIFT и российской системы передачи финансовых сообщений. Также изменения законодательства послужат стимулом для развития финтех-отрасли, сделав Россию более конкурентоспособной на мировых финансовых рынках.
При этом Министерство финансов и Центробанк занимаются созданием российской криптобиржи, что по мнению участников рынка, нужный и естественный шаг. С этим сложно спорить, вот пример: объём торгов на азиатских биржах превышает три триллиона рублей в сутки. Тем не менее, соответствующие положения российского законодательства потребуют серьёзной доработки, чтобы участники рынка были защищены, а риски сведены к минимальным.
Напомним, что 30 июля Госдума легализовала добычу криптовалют в России, приняв соответствующий закон, который 2 августа получил одобрение Совета Федерации. Ко второму чтению документ был значительно переработан — так, в нём отказались от изначально предполагаемых запретов на организацию оборота крипты и майнинг для простых россиян. 8 августа закон подписал президент РФ Владимир Путин.
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