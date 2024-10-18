На следующей неделе курс доллара станет хуже. Сколько будет стоить рубль перед заседанием Центробанка

Каких событий ждут на валютном рынке в конце октября

На следующей неделе усилится давление на курс валют. На рынок будут влиять несколько ключевых факторов. Их перечислил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Во-первых, геополитическая обстановка остаётся напряжённой, особенно на Ближнем Востоке. Хотя опасения по поводу перебоев в поставках нефти несколько ослабли, ситуация всё ещё может быстро измениться. Это отразится на нефтяных ценах и, соответственно, на курсе рубля. Колебания котировок сейчас не сразу оказывают влияние на рынок, но неспособность цен на нефть быстро восстановить потери начнёт давить на рубль.

Во-вторых, динамика нефтяных цен всё ещё играет важную роль. Цены на нефть находятся под давлением из-за ожиданий снижения глобального спроса и укрепления доллара США. Однако любые позитивные новости о стимулировании экономики Китая могут поддержать нефтяные котировки и, как следствие, рубль.

В-третьих, денежно-кредитная политика ЦБ РФ остаётся ключевым фактором. Ожидается очередное повышение ключевой ставки на заседании 25 октября, что может оказать небольшую поддержку рублю. Рынок будет внимательно следить за комментариями регулятора о дальнейших шагах в области монетарной политики. Повышение ставки уже заложено в цене, поэтому реакции может и не быть.

На следующей неделе особое внимание будет уделено отчётам по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти и Минэнерго США. Эти данные могут повлиять на нефтяные цены и, соответственно, на курс рубля, пояснил Владислав Антонов.

Он также отметил, что из-за расчётов в национальных валютах активность на рынке остаётся низкой, что может привести к повышенной волатильности курсов валют при появлении значимых новостей. Продажи валюты экспортёрами для налоговых выплат могут оказать некоторую поддержку рублю. Они будут увеличиваться к концу недели.

— Близится конец октября, а там и заседание ЦБ по ставке, и налоговый период. Видимо, жёсткая денежно-кредитная политика сохранится, а продажи валюты экспортёров для исполнения обязательств перед бюджетом точно возрастут. Это факторы в пользу рубля, а он тем временем остаётся на годовом дне. При этом иностранные валюты технически перекуплены. Добавим сюда фактор увеличения лимитов продажи валюты ЦБ в рамках бюджетного механизма и получим совокупность драйверов для коррекции и локального восстановления рубля под занавес октября, — отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Ситуация на валютном рынке также осложняется внешними факторами, такими как рост спроса на доллар и евро. Это связано как с решением о смягчении денежно-кредитной политики ФРС США в сентябре, так и с тем, что доллар и евро играют роль защитных активов в условиях нестабильной геополитической ситуации на Ближнем Востоке. На этот момент обратил внимание главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

— На валютном рынке заметно ослабление факторов, способствующих снижению рубля. Хотя тренд к ослаблению всё ещё сохраняется, темпы падения рубля не такие значительные, как ожидалось ранее. В числе факторов, поддерживающих рубль, можно отметить увеличение положительного сальдо внешнеторгового баланса. Так, за август разница составила 9,33 миллиарда долларов, что выше ожидаемых 8,5 миллиарда, — отметил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

К какой отметке подойдёт курс рубля на следующей неделе

Если ЦБ действительно повысит ключевую ставку, то курс рубля может укрепиться до 90–92 рублей за доллар. Однако в случае негативных новостей или неожиданного решения ЦБ возможен сценарий падения до 95 рублей за доллар. В зависимости от глобальных экономических условий и внутренней политики курс рубля может колебаться в диапазоне 90–95 рублей за доллар в ближайшие месяцы. Такой прогноз сделал член экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной думы Валерий Тумин.

Есть вариант, что в конце месяца курсы будут ниже текущих на 3%. Доллар приблизится к 94, евро — к 103, юань — ближе к 13. Такой прогноз сделал Михаил Зельцер.

Владислав Антонов считает, что на предстоящей неделе торговый диапазон для основных валютных пар будет таким: доллар — 94,40–98,50 рубля, евро — 102,00–107,00 рублей, юань — 13,10–13,80 рубля.

— В целом я ожидаю, что курс рубля будет колебаться в указанном диапазоне, реагируя на геополитические события, динамику нефтяных цен и ожидания по поводу решения ЦБ РФ. Однако нельзя исключать возможность резких движений в случае неожиданных событий или решений регулятора, — добавил Владислав Антонов.