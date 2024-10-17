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Рассрочка на квартиры стала доступнее. Что получают и чем рискуют покупатели

У покупателей квартир вырос интерес к рассрочке. При этом застройщики стали менять условия таких программ. В чём плюсы и минусы покупки квартиры в рассрочку этой осенью?

16 октября, 21:17
Юристы рассказали о преимуществах и недостатках рассрочки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Юристы рассказали о преимуществах и недостатках рассрочки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Плюсы покупки квартиры в рассрочку

Продажа жилья в рассрочку идёт в России не первый год. При этом сейчас значительно изменились условия таких сделок. Интерес к рассрочке растёт во многом из-за стабильно дорожающей ипотеки. 25 октября финансисты ждут нового повышения ключевой ставки Центробанка. Если это произойдёт, то проценты по ипотеке станут ещё больше. Соответственно, будет расти интерес покупателей к любой альтернативе, позволяющей купить жильё. В такой ситуации рассрочка становится одним из самых востребованных продуктов.

— Взять ипотечный кредит сейчас стало проблемой из-за высоких процентных ставок, поэтому на рынке всё большее распространение получает рассрочка. Это возможность приобрести жильё, оплатив его частями. Условия могут значительно отличаться в зависимости от продавца, который предлагает такую услугу. Рассрочка может быть беспроцентной, то есть никакой переплаты в итоге не будет, или же под процент — по аналогии с банковским кредитом, — рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Как правило, если предлагается рассрочка под определённый процент, он ниже, чем в среднем по рынку. Один из существенных минусов рассрочки — короткий срок. Чаще всего он составляет от одного года до четырёх лет. Соответственно, надо понимать, что платежи в этом случае будут существенными. Первый взнос может составлять любую сумму — здесь нет ограничений. Сейчас на рынке есть варианты, когда в рассрочку предлагается приобрести объекты с первоначальным взносом 10%.

— Раньше рассрочки в России выдавались на период строительства и крайний платёж по графику совпадал с вводом в эксплуатацию. Сейчас уникальное время, когда срок рассрочек от застройщика доходит до семи лет. Самое интересное, что на три года дают рассрочку на готовое жильё, рассказала основатель агентства недвижимости Development estate Анастасия Афанасьева.

Она обратила внимание, что есть особенности оформления рассрочки с юридической точки зрения. Существует два варианта. Первый — сразу оформить право собственности на покупателя с фиксацией выплат по графику платежей. Второй — провести сделку по предварительному договору купли-продажи с оформлением права собственности после выплаты 100% стоимости жилья.

— Первый случай более безопасный для клиентов. Во втором у застройщика в договоре может быть пункт о возможном изменении стоимости квадратного метра на невнесённую сумму. Важно прочитать договор внимательно или с юристом –консультантом по недвижимости, пояснила Анастасия Афанасьева.

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Главное преимущество рассрочки — в возможности оптимизировать свои траты без использования ипотеки. Этот вариант подходит тем, кто ожидает в ближайшее время (полгода или год) поступления денег, но не хочет пропустить текущий вариант. На этот момент обратил внимание владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

— Основной плюс рассрочки от застройщика — доступность. Покупателю не нужно сразу вносить всю сумму, достаточно первоначального взноса. Это решение подойдёт тем, кто не располагает крупной суммой и хочет избежать процедуры проверки платёжеспособности, — отметила ведущий юрист компании «Легис Веритас» Диана Суворова.

Какие риски скрываются за рассрочкой

Купить квартиру в рассрочку стало проще. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kansuda2 Kaewwannarat

Купить квартиру в рассрочку стало проще. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kansuda2 Kaewwannarat

Петр Гусятников обратил внимание, что в основном рассрочка предлагается на строящиеся объекты или уже построенные, но на первичном рынке, то есть от застройщика. На вторичном рынке такие случаи встречаются крайне редко.

— Ещё одним минусом рассрочки в большинстве случаев является более высокая первоначальная цена объекта. Как правило, застройщики выводят на рынок определённый пул квартир, которые предлагается приобрести в рассрочку, но при этом их цена выше, чем при 100%-ной оплате или в ипотеку. Таким образом они пытаются компенсировать риски рассрочки — инфляцию и риск того, что покупатель в итоге не оплатит всю стоимость, — пояснил Петр Гусятников.

Плюсом рассрочки является возможность приобрести жильё с меньшей переплатой, чем по ипотечному кредиту. Но тут опять же следует учитывать более короткий срок и более высокие платежи. Поэтому это может быть как плюсом, так и минусом.

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Если для покупки жилья не хватает небольшой части суммы, рассрочка может стать выгодным вариантом, особенно на этапе строительства, когда объект постоянно дорожает. Если же речь идёт о 90% стоимости, то здесь следует всё хорошо взвесить и оценить свои финансовые возможности.

— Минусов у рассрочки может быть достаточно. Во-первых, весь период рассрочки застройщик пользуется заёмными средствами. Логично, что либо он включит рассрочку в цену продажи, либо срок рассрочки или сумма будут невелики. Например, 90% сейчас и 10% через три месяца. Кроме того, рассрочка может предполагать солидные санкции при просрочке платежей. При ипотеке вы всё же получаете квартиру или дом в собственность. Хоть и с обременением банка. Рассрочка же обычно подразумевает переход права собственности по факту полной оплаты. Если возникнут проблемы с платежами, вы можете потерпеть серьёзные убытки, отметил Максим Лазовский.

Он добавил, что в рассрочку могут продавать и неликвидные объекты, чтобы быстрее реализовать. Так что перед покупкой стоит внимательно оценить и само жильё.

— На мой взгляд, рассрочку стоит рассматривать тем, кто имеет стабильный доход, готов к регулярным выплатам и не желает брать ипотеку. Это особенно актуально для покупателей недвижимости бизнес- или элитного класса. В сегменте эконом- и комфорт-класса покупатели чаще выбирают ипотеку. От рассрочки лучше отказаться, если есть сомнения в стабильности доходов, так как риск потери квартиры в случае просрочки высок. Также, если вы планируете длительное проживание в приобретённом жилье, рекомендую учесть, что полное владение квартирой возможно только после погашения всей суммы, добавила Диана Суворова.

Чтобы минимизировать риски, тщательно изучите застройщика и условия договора. Убедитесь в его репутации, опыте работы и успешно завершённых проектах, так как основной риск — это остановка строительства или банкротство компании. Кроме того, итоговая стоимость жилья при рассрочке может быть выше, чем при оплате сразу, поэтому важно точно оценить свои возможности.

— Я вижу несколько решений в случае возникновения проблем. Можно договориться с застройщиком о расторжении договора с частичным возвратом ранее уплаченных средств. Другой способ — передать свои права и обязанности по договору другому покупателю с согласия застройщика, заключив соответствующее соглашение. Также можно рассмотреть переход на ипотеку, чтобы распределить платежи на более длительный срок и уменьшить финансовую нагрузку, — рассказала Диана Суворова.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева
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