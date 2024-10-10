С 1 ноября нетипично вырастут цены на аренду квартир: за сколько будет сдаваться жильё Обычно в октябре спрос на съёмное жильё начинает снижаться после летнего ажиотажа, но не в этом году. Более того, риелторы обратили внимание на тренды, которые будут набирать обороты в ноябре. За сколько будут сдаваться квартиры? 9 октября, 21:17 Аренда квартир подорожает. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Estrada Anton

Почему растут цены на аренду квартир в октябре

С августа спрос на рынке найма жилья в Москве снизился на 4,5%. Впрочем, он всё равно находится на очень высокой отметке. Сейчас объём предложений аренды на том же уровне, что и в сентябре – начале октября 2023 года. Таким образом, более года сохраняется острый дефицит объектов экономкласса, а это очень длительный срок. Число заявок от нанимателей в девять раз превышает количество сдаваемых квартир. Такие цифры привела заместитель директора управления аренды квартир компании «ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова.

В старой Москве в массовом сегменте аренда студии в месяц в среднем стоит 45–55 тыс. рублей, однокомнатной квартиры — 50–65 тыс., двухкомнатной — 65–85 тыс., трёхкомнатной — 75–120 тыс.

— Стоимость найма значительно выросла ещё в августе – сентябре прошлого года, примерно на 20–25%, и оставалась высокой с января 2024-го. Новая волна подорожания пришлась на август в связи с сезонным увеличением активности нанимателей. В среднем цены выросли на 5%. В сентябре рост сохранялся, — добавила Оксана Полякова.

Спрос на аренду квартир остаётся высоким. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Основная причина роста стоимости аренды — высокая ключевая ставка и, как следствие, дорогая ипотека. Многие, кто планировал приобретать недвижимость, вынуждены отложить покупку, сохранив свой статус арендаторов. Осенний ажиотаж повлиял на повышение арендных ставок. Впрочем, выросли они не так значительно, всего на 10–15%. Об этом сообщила директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

— На протяжении всего года, вне зависимости от сезонности, рынок аренды ведёт себя очень активно. Срок экспозиции квартир минимальный. Мы уже пришли к тому, что 33-метровая квартира на Беломорской улице стоит 60 тысяч рублей, а звонки от арендаторов начинают поступать через 10 минут после публикации объявления, — добавила Юлия Дымова.

Что будет с ценами на аренду квартир с 1 ноября

Юлия Дымова не ожидает снижения цен. Наоборот, по её словам, до конца года цены могут повыситься ещё на 5–7%. Впрочем, на этом пик роста будет пройден.

— Определённое затишье на этом рынке ждёт нас не раньше января следующего года, либо, если вдруг политика ЦБ изменится и ключевая ставка будет понижена, вместе с ней пойдут вниз ставки по вкладам и ипотечным программам. Но пока это видится маловероятным, — отметила Юлия Дымова.

В любом случае рынок аренды не может расти бесконечно. В какой-то момент настанет период, когда покупать квартиру будет выгоднее, чем снимать. Потому что текущие ставки по ипотеке, как показывает практика, они не навсегда, а аренда — существенная часть расходов. При этом у человека не появляется в собственности жильё, а жилищный вопрос решается лишь на время.

— Люди всё равно будут стремиться к тому, чтобы приобрести собственное жильё, и в этой ситуации будут рассматривать разные варианты решения этой проблемы, — добавила Юлия Дымова.

Оксана Полякова считает, что до конца октября, то есть в период повышенной деловой активности, арендные ставки могут увеличиться еще на 5–10%. Затем до конца года арендные ставки не уменьшатся, поскольку будет действовать ценовая инерция и маловероятно, что спрос может резко упасть. Кроме того, даже если предположить значительное сокращение числа запросов от нанимателей, объём арендного предложения слишком мал, чтобы собственники начали конкурировать и снижать цены.

Аренда квартир станет дешевле после Нового года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

— Есть вероятность выхода на арендный рынок значительного количества инвестиционных квартир, приобретённых в 2022 и 2023 годах, а также естественного сезонного снижения спроса в феврале и весной 2025 года. Тогда можно рассчитывать на уменьшение стоимости найма в среднем на 5–10% от пиковых значений нынешней осени, — рассказала Оксана Полякова.

Арендный рынок квартир сохранится в текущем ценовом коридоре. Собственники продолжат выбирать данный вид дохода, так как перспектив к росту цен на вторичном рынке пока нет. Напротив, Центробанк рассчитывает и далее охлаждать рынок высокой ставкой. Об этом рассказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Если говорить о рынке аренды ИЖС, то тут возможно снижение цен только на самые неликвидные лоты или «срочную» аренду по вынужденным причинам.

— Ликвидные лоты в 20–30 км от Москвы и с хорошей инфраструктурой (баня, зона зимнего барбекю, крытый тёплый бассейн) выгоднее будет, наоборот, попридержать до декабря или сдавать за цену, близкую «к праздничной». Поэтому в данном сегменте цена аренды скорее ситуативно и сезонно поднимется, — добавил Максим Лазовский.

Авторы Нина Важдаева