Профильный комитет Госдумы одобрил проект федерального бюджета на 2025-2027 годы

Профильный Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поступивший от Правительства РФ проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Нижней палате рекомендовано принять документ в первом чтении. Ожидается, что депутаты рассмотрят проект главного финансового документа страны на заседании в четверг, 24 октября.

Как отмечали авторы бюджета на предстоящие три года, его приоритет — это исполнение всех социальных обязательств: поддержка семей с детьми, участников специальной военной операции и их близких, социально незащищенных категорий граждан. Так, на программу улучшения жилищных условий семей с детьми предложено выделить более 1,7 триллиона рублей. Документом предусматривается финансовое обеспечение реализации задач, поставленных Президентом для достижения национальных целей развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Бюджетом постарались предусмотреть условия для обеспечения технологического суверенитета нашей страны.