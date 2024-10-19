Силуанов рассказал, на что Россия потратит дополнительные 1,5 трлн рублей

В 2024 году расходы бюджета могут быть увеличены на 1,5 трлн рублей. Эти деньги пойдут на субсидирование банкам льготной ипотеки в связи с ростом ключевой ставки ЦБ, на обслуживание госдолга и на обеспечение потребностей Минобороны и силовых ведомств. Об этом министр финансов Антон Силуанов рассказал в интервью РБК.

Ранее правительство внесло в Госдуму поправки в закон об особенностях исполнения федерального бюджета в 2024 году, предложив установить возможность увеличения общего объёма расходов на величину до 1,5 трлн рублей.

«Мы вышли в парламент с предложением об увеличении расходов федерального бюджета. Связано это с чем? С тем, что возникли в течение года незапланированные траты», — сообщил министр.

Силуанов отметил, что с ростом ключевой ставки увеличиваются расходы по субсидированию процентных платежей, ведь разницу покрывает бюджет. В этом году планируется потратить более триллиона рублей, чтобы у людей не менялась ипотечная ставка.

При этом Силуанов заверил, что потребности Министерства обороны и силовых ведомств удовлетворяются в первоочередном порядке. Также министр отметил, что в текущем году возросли расходы по обслуживанию долга из-за процентных ставок в экономике.