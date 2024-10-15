В Госдуме раскрыли, какие ещё пособия и выплаты вырастут в 2025 году вслед за пенсиями

С 1 января пенсии в России вырастут на 7,3%, вместе с ними проиндексируют и другие выплаты. Их перечислила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

По её словам, будут увеличены все социальные гарантии и льготы для семей с детьми. Так, на 7,3% вырастет материнский капитал. Кроме того, бюджет на 2026-2027 годы предусматривает ежегодные выплаты для семей с двумя и более детьми. Также компенсационная выплата в 1200 рублей для инвалидов I группы и россиян старше 80 лет будет назначаться в проактивном режиме. А с 2026 года она будет индексироваться в составе пенсии.

Кроме того, с 1 апреля социальные пенсии будут повышены на 14,73%.

«Единовременные выплаты для всех категорий получателей будут проиндексированы. То есть, кроме того, что произойдёт увеличение по всем статьям социального бюджета, ещё дополнительные выплаты, дополнительные льготы уже обсчитаны в бюджете», — отметила депутат.