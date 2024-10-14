Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
14 октября, 14:35

Силуанов пообещал рост пенсий с нового года на 7,3%

Министр Силуанов сообщил, что пенсии с января вырастут на 7,3 процента

Министр финансов РФ Антон Силуанов. Фото © Чингаев Ярослав /Агентство «Москва»

Министр финансов РФ Антон Силуанов. Фото © Чингаев Ярослав /Агентство «Москва»

С января 2025 года пенсии в России будут проиндексированы на уровень инфляции, который составит 7,3 процента. Такие цифры назвал министр финансов Антон Силуанов на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам 14 октября.

Он отметил, что все социальные обязательства учтены в трехлетнем бюджете, а одним из нововведений следующего года станет индексация пенсий для работающих пенсионеров.

«Пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут проиндексированы на уровень инфляции текущего года», — указал Силуанов.

Министр также сообщил, что общий объём бюджета на поддержку семей с детьми за три года составит около 10 триллионов рублей, из которых около 4 триллионов рублей пойдут на единую выплату на детей.

С 1 ноября вырастут социальные выплаты: кто получит прибавку и в каком размере
С 1 ноября вырастут социальные выплаты: кто получит прибавку и в каком размере

К слову, индексация на реальный уровень инфляции 1 февраля 2025 года ожидает и материнский капитал. С учётом прибавки выплата на первенца составит 646 тысяч рублей. А спустя ещё два года маткапитал и вовсе может достичь суммы 735 тысяч рублей. А ранее глава думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил в декабре выплатить пенсионерам «13-ю пенсию». По его мнению, такая мера будет способствовать «восстановлению социальной справедливости».

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Новости экономики
  • Антон Силуанов
  • Пенсии
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров