Силуанов пообещал рост пенсий с нового года на 7,3%

С января 2025 года пенсии в России будут проиндексированы на уровень инфляции, который составит 7,3 процента. Такие цифры назвал министр финансов Антон Силуанов на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам 14 октября.

Он отметил, что все социальные обязательства учтены в трехлетнем бюджете, а одним из нововведений следующего года станет индексация пенсий для работающих пенсионеров.

«Пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут проиндексированы на уровень инфляции текущего года», — указал Силуанов.