Силуанов пообещал рост пенсий с нового года на 7,3%
Министр Силуанов сообщил, что пенсии с января вырастут на 7,3 процента
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Фото © Чингаев Ярослав /Агентство «Москва»
С января 2025 года пенсии в России будут проиндексированы на уровень инфляции, который составит 7,3 процента. Такие цифры назвал министр финансов Антон Силуанов на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам 14 октября.
Он отметил, что все социальные обязательства учтены в трехлетнем бюджете, а одним из нововведений следующего года станет индексация пенсий для работающих пенсионеров.
«Пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут проиндексированы на уровень инфляции текущего года», — указал Силуанов.
Министр также сообщил, что общий объём бюджета на поддержку семей с детьми за три года составит около 10 триллионов рублей, из которых около 4 триллионов рублей пойдут на единую выплату на детей.
К слову, индексация на реальный уровень инфляции 1 февраля 2025 года ожидает и материнский капитал. С учётом прибавки выплата на первенца составит 646 тысяч рублей. А спустя ещё два года маткапитал и вовсе может достичь суммы 735 тысяч рублей. А ранее глава думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил в декабре выплатить пенсионерам «13-ю пенсию». По его мнению, такая мера будет способствовать «восстановлению социальной справедливости».