Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 11:05

Силуанов: Федеральный бюджет готовили исходя из ставки ЦБ в 15,1%

Российский федеральный бюджет подготавливали исходя из ключевой ставки Цетробанка в 15,1%, горизонт был 14-16%. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы, где обсуждают проект бюджета на 2025 год и плановый период 2025–2027 гг.

«Возвращаясь к вопросу о стоимости размещения и стоимости привлечения. Средний размер ставки Банка России, который учтён в расчётах федерального бюджета в доходах и расходах, — 15,1%. Горизонт, который нам изначально давал Центральный банк, — 14%-16%. То есть примерно это половина», — сказал Силуанов.

Половина бюджета Москвы на 2025 год пойдёт на социальные расходы
Половина бюджета Москвы на 2025 год пойдёт на социальные расходы

Недавно Комитет Госдумы по бюджету и налогам согласовал поступивший от Правительства РФ проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Нижней палате рекомендовано одобрить документ в первом чтении.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

Николай Рюмин
  • Новости
  • Центробанк
  • Антон Силуанов
  • Новости экономики
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar