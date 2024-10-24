Силуанов: Федеральный бюджет готовили исходя из ставки ЦБ в 15,1%

Российский федеральный бюджет подготавливали исходя из ключевой ставки Цетробанка в 15,1%, горизонт был 14-16%. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы, где обсуждают проект бюджета на 2025 год и плановый период 2025–2027 гг.

«Возвращаясь к вопросу о стоимости размещения и стоимости привлечения. Средний размер ставки Банка России, который учтён в расчётах федерального бюджета в доходах и расходах, — 15,1%. Горизонт, который нам изначально давал Центральный банк, — 14%-16%. То есть примерно это половина», — сказал Силуанов.