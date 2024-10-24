Силуанов: Федеральный бюджет готовили исходя из ставки ЦБ в 15,1%
Российский федеральный бюджет подготавливали исходя из ключевой ставки Цетробанка в 15,1%, горизонт был 14-16%. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы, где обсуждают проект бюджета на 2025 год и плановый период 2025–2027 гг.
«Возвращаясь к вопросу о стоимости размещения и стоимости привлечения. Средний размер ставки Банка России, который учтён в расчётах федерального бюджета в доходах и расходах, — 15,1%. Горизонт, который нам изначально давал Центральный банк, — 14%-16%. То есть примерно это половина», — сказал Силуанов.
Недавно Комитет Госдумы по бюджету и налогам согласовал поступивший от Правительства РФ проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Нижней палате рекомендовано одобрить документ в первом чтении.
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