Путин подписал закон о новом порядке расчёта пенсий военнослужащим и силовикам

Глава РФ Владимир Путин подписал законопроект, который вносит уточнения в правила расчёта пенсий военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Документ опубликован на официальном сайте размещения правовых актов.

«Размер денежного довольствия учитываемого при исчислении пенсии <...> с 1 января составляет 89,83% от размера указанного денежного довольствия», — указано в документе. Ранее это значение составляло 89,32%.