Путин подписал закон о новом порядке расчёта пенсий военнослужащим и силовикам
Глава РФ Владимир Путин подписал законопроект, который вносит уточнения в правила расчёта пенсий военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Документ опубликован на официальном сайте размещения правовых актов.
«Размер денежного довольствия учитываемого при исчислении пенсии <...> с 1 января составляет 89,83% от размера указанного денежного довольствия», — указано в документе. Ранее это значение составляло 89,32%.
А ранее Владимир Путин одобрил закон о противодействии фиктивным бракам россиян с иностранцами. Согласно новой версии, мигранты смогут получить разрешение на временное проживание по упрощённой процедуре только после трёх лет брака с гражданином РФ. А вчера президент подписал указ о повышении МРОТ до 22 440 рублей с 2025 года.
Life.ru