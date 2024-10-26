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Регион
26 октября, 15:06
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Путин подписал закон о новом порядке расчёта пенсий военнослужащим и силовикам

Глава РФ Владимир Путин подписал законопроект, который вносит уточнения в правила расчёта пенсий военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Документ опубликован на официальном сайте размещения правовых актов.

«Размер денежного довольствия учитываемого при исчислении пенсии <...> с 1 января составляет 89,83% от размера указанного денежного довольствия», — указано в документе. Ранее это значение составляло 89,32%.

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А ранее Владимир Путин одобрил закон о противодействии фиктивным бракам россиян с иностранцами. Согласно новой версии, мигранты смогут получить разрешение на временное проживание по упрощённой процедуре только после трёх лет брака с гражданином РФ. А вчера президент подписал указ о повышении МРОТ до 22 440 рублей с 2025 года.

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Юрий Лысенко
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