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26 октября, 13:46

Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов в России

Президент России Владимир Путин подписал законопроект о борьбе с фиктивными браками, заключаемыми с иностранными гражданами. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно получившему одобрение главы государства закону, иностранцы впредь смогут получать разрешение на временное проживание по упрощённой процедуре только по прошествии трёх лет брака с гражданином РФ.

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Ранее спикер Государственной думы России Вячеслав Володин напомнил, какие законы начнут действовать уже с ноября 2024 года. В силу вступят шесть инициатив, некоторые из них касаются миграционной политики и деятельности иностранных агентов.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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