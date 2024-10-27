Названы категории россиян, которые получат двойную пенсию в ноябре

Сразу несколько категорий россиян получат прибавку к пенсии уже с 1 ноября. В первую очередь на увеличение выплат могут рассчитывать пожилые люди, достигшие в октябре 80-летнего возраста. Вместо фиксированных 8134,88 рубля им придёт 16 269,76. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По словам эксперта, также ноябрьская индексация затронет людей, получивших инвалидность 1-й группы. Вместо одной фиксированной части страховой пенсии они получат две. Доплатой порадуют и граждан, которые по какой-либо причине обращались в СФР за перерасчётом.