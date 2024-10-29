Россияне смогут единоразово получить свыше 400 тысяч рублей пенсионных накоплений

В 2025 году россияне смогут единовременно получить до 412 тыс. рублей своих пенсионных накоплений, как сообщает 29 октября издание «Известия» со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты.

Эти средства были заморожены в 2014 году. Граждане смогут забрать их единовременно, если сумма накоплений не превышает установленный лимит. Также предусмотрена возможность ежемесячной доплаты к пенсии.

В 2024 году россияне смогут единовременно получить свои пенсионные накопления, если их сумма не превышает 351 тыс. рублей. В 2025 году этот лимит увеличится на 17% и составит 412 тыс. рублей.

В 2024 году была изменена методика расчета выплат. Ранее порог для единовременного получения средств определялся как 5% от пенсии, теперь он рассчитывается на основе 10% от прожиточного минимума пенсионера.